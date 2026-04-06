からあげクン、ギネス認定「最も売れているからあげ」に！40周年で限定フレーバーも

ローソンは4月6日、フライドフーズ「からあげクン」が「最も販売されている揚げたてからあげブランド（最新年間）（2024）」として、3月5日にギネス世界記録に認定されたと発表しました。

ギネス記録の集計期間は2024年1月から12月まで。同期間における「からあげクン」の累計販売数は、2億8689万8542食とされています。

「からあげクン」は1986年4月に販売を開始し、これまでに430種類以上、累計約48.8億食を販売。発売40周年を迎える今年、ギネス世界記録の認定を受けました。

40周年記念の「からあげクン」が登場

なお、40周年を記念し、「からあげクン ブラックペッパー味」「でからあげクン 夢のMIX味」「サクッと！からあげクン塩味」の3種が4月7日から順次販売されます。

▲からあげクン ブラックペッパー味 278円

4月7日発売

国産若鶏むね肉の1枚肉にブラックペーストを合わせ、ペッパーの香りとシャープな辛さが特徴というフレーバーです。

▲でからあげクン 夢のMIX味 278円

4月14日発売

衣はレギュラーの味付けで、中の鶏肉はレッド、チーズ、レモンそれぞれの味わいを組み合わせ、さらにマヨキューブを入れており、“1度に5つの味が楽しめる”というフレーバーです。

通常のからあげクンより1粒あたりのサイズを約4割大きくした「でからあげクン」シリーズとして展開されます。

▲サクッと！からあげクン 塩味 298円

4月28日発売

国産若鶏むね肉の1枚肉を使用し、2種類の国産塩をブレンドしたオリジナルの味付けが施されています。

苦味が少ないマイルドな塩と、甘みと旨みが強い塩を組み合わせている点が特徴です。さらに新開発の唐揚げ粉を使用し、サクッとした食感とジューシーさを両立させたといいます。

グッズも続々

さらに、からあげクンのキャラクター“妖精”の刺しゅうをワンポイントにあしらったグッズも登場。ミニタオルやランチトートバッグ、靴下、ポロシャツがラインアップします。

▲からあげクンミニタオル ネイビーブルー 648円

4月14日発売

▲からあげクンランチトートバッグ（もこもこ刺しゅう） 1540円

4月14日発売

▲からあげクン靴下（ブラック） 550円

（23cm～25cm／25cm～27cm）

4月14日発売

▲からあげクン靴下（ライン） 550円

（18cm～20cm／23cm～25cm／25cm～27cm）

4月14日発売

▲からあげクンポロシャツ 2490円

4月14日発売

ギネス認定ってすごい

みんな大好きからあげクン。普段なにげなく食べていますが、ギネス記録として世界的に認められるなんてすごい！ちょっと誇らしい気持ちでからあげクンを食べられそうです。

グッズも登場するので、からあげクンのキャラが好きな人はチェックしてみてください。

※価格は税込み表記です。