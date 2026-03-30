4K UHD×HDR10対応で約3.7万円｜ViewSonic液晶モニター「VA3208-4K-MHD」

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているViewSonicモニターを紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

31.5型4K UHDモニター「VA3208-4K-MHD」の特徴

ビューソニックジャパンが展開する31.5型4K UHD液晶モニター「VA3208-4K-MHD」は、高解像度と実用性を兼ね備えたディスプレイだ。価格は37,380円で、Amazonから購入できる。非光沢パネルを採用しており、外光の映り込みを抑えながら安定した視認性を確保している点が特徴となっている。

4K解像度とHDR10対応による高精細表示

解像度は2160p（4K UHD）に対応し、フルHDの約4倍の情報量を表示可能。広い作業領域を確保できるため、複数ウィンドウを扱う業務や細部確認が求められる作業にも適している。さらにHDR10に対応しており、明暗差のある映像でも階調を維持し、色彩とコントラストのバランスに優れた表示を実現する。

内蔵スピーカーと省電力設計で実用性を強化

音響面では2.5W×2のステレオスピーカーを内蔵し、外部機器なしでも基本的な視聴環境を構築できる。オンライン会議や動画視聴にも対応しやすい構成だ。また、エコモードを搭載することで消費電力を抑え、CO₂排出の削減にも配慮。オフィス環境においては運用コストの最適化にも寄与する。

デザイン・制作業務にも対応する色再現性と保証

色再現性にも配慮されており、画面表示から印刷工程まで一貫した色管理が可能。映像制作やデザイン業務など、精度を重視する用途にも適しているという。パネルおよびバックライトを含む3年保証が付帯しており、長期間安心して使用できる点もポイントだ。

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