IPSパネル×240Hz×1ms対応、ViewSonicの27型WQHDゲーミングモニター

※本記事はAmazon.co.jpで販売しているViewSonicモニターを紹介しており、アフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

WQHD×高リフレッシュレート対応の27インチゲーミングモニター

ViewSonic製27インチのWQHDゲーミングモニター「VX2758A-2K-PRO-3」がAmazonで販売中だ。価格は36,846円で、解像度2560×1440の高精細表示に対応するモデルとなっている。

IPSパネルを採用することで、色再現性の高さと広い視野角を実現。ゲームだけでなく、動画視聴や日常用途でも見やすい表示性能を備えている。

最大240Hz・応答速度1msで滑らかな映像表示

リフレッシュレートはDisplayPort接続時で最大240Hz、HDMI接続時で最大144Hzに対応。高速な画面更新により、動きの速いゲームでもスムーズな映像表示が可能だ。

応答速度は1msで、モーションブラーを抑制。さらにAMD FreeSync Premiumに対応し、ティアリングやカクつきを軽減することで、安定したゲーム体験をサポートする。

多彩な接続性と目に配慮した設計

インターフェースはHDMI 2.1を2系統、DisplayPort 1.4を1系統搭載。PCに加えて複数のゲーム機との接続にも柔軟に対応する。

加えて、フリッカーフリー技術とブルーライト軽減機能を備え、長時間の使用でも目の負担を軽減。パネルおよびバックライトを含む3年間の保証が付属しており、安心して長く使える点も特徴となっている。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報はAmazon商品ページをご確認ください。