ASRock「DeskMini X300/2.5G」登場　2.5G LAN搭載の小型ベアボーンが約3万円

ASRockは3月27日から、新製品「DeskMini X300/2.5G」の国内販売を開始する。この製品は、パワフルな性能とコンパクトさを兼ね備えた小型ベアボーンキットで、全国のPCパーツ販売店において29,700円で入手可能だ。

DeskMini X300/2.5Gは、2.5G LANを搭載し、ネットワークの接続性を向上させている。さらに、最大65WのAMD Socket AM4 Ryzenプロセッサーに対応し、デュアルDDR4メモリや最大3画面出力をサポートする。これにより、多様なタスクに対応するパフォーマンスを発揮することができる。

この製品はまた、PCIe Gen3 SSD用の2つのUltra M.2スロットに加えて、RAID機能に対応する2つの2.5インチSATA 6Gbpsインターフェイスを装備している。これにより、ストレージの柔軟性も提供されており、パフォーマンス志向のユーザーにも対応する仕様となっている。

加えて、1.92Lという小型の筐体ながら、複数のUSBポートや多様な映像出力端子を備えており、ワークステーション、デジタルサイネージ、さらにはマルチタスク環境など、幅広い用途に最適な製品として市場に投入される。