「翠ジンソーダ」が5％・7％の2択で登場！すっきりor濃いめ

サントリーは3月31日より、「翠ジンソーダ缶〈すっきり爽やか〉」「翠ジンソーダ缶〈本格濃いめ〉」を全国で発売します。

サントリージン「翠（SUI）」ブランドの新商品として、日本の食事に寄り添う味わいを追求した缶タイプのジンソーダです。

翠（SUI）ブランドは、柚子・緑茶・生姜といった和素材をボタニカルに使用している点が特徴で、飲食店を中心に展開してきました。

一方で家庭では、ジンソーダが食事に合うかイメージしにくいという課題もあったといいます。今回の商品はそうした背景を踏まえ、日本の食卓に合わせやすい商品として2種類を展開します。

▲翠ジンソーダ缶〈すっきり爽やか〉（アルコール分5％）

350ml 178円、500ml 241円

飲み始めに柑橘の香りが広がり、「翠（SUI）」ならではの複層的な味わいと爽快な後口が特徴です。食事の味を邪魔しない食中酒を目指した仕上がりといいます。

▲翠ジンソーダ缶〈本格濃いめ〉（アルコール分7％）

350ml 178円、500ml 241円

非加熱製法を採用し、炭酸感を強化することで、ジンらしい香りと味わいを引き出したといいます。食事とともにお酒の味わいも楽しみたい人に向けたバランスとされています。

ジン＝カクテルの常識を崩す

「翠ジンソーダ缶」が食卓向けに進化！

食事に合わせるお酒選びに迷うことは多いですが、こうして「すっきり」と「濃いめ」で分かれていると、自分の気分や料理に合わせて選びやすいですね。

普段の夕食に少し変化をつけたいときに、試してみては？

※価格は税込み表記です。