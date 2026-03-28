ファミマ×コージー初コラボ！ あの「ジャンボシュークリーム」がアイス化

ファミリーマートは3月31日より、銀座コージーコーナーとコラボレーションしたアイス2種類を全国の店舗で発売します。

ファミリーマート×コージーコーナー 初コラボ

銀座コージーコーナーと初のコラボレーション商品として、人気商品「苺のショートケーキ」と「ジャンボシュークリーム（ホイップ&カスタード）」の味わいをアイスで再現した商品が登場します。

▲苺のショートケーキサンド 268円

「苺のショートケーキサンド」は、銀座コージーコーナーで人気No.1とされる「苺のショートケーキ」の味わいを表現したサンドアイスです。

スポンジケーキをイメージしたしっとりとした生地に、軽やかな舌触りとミルク感のあるホイップアイスを挟んでいます。

内部には苺ピューレを使用したソースが入っており、ケーキの構成を意識した仕立てとされています。

▲ワッフルコーン ジャンボシュークリーム 348円

「ワッフルコーン ジャンボシュークリーム」は、シリーズ累計販売数9億個を突破している「ジャンボシュークリーム（ホイップ＆カスタード）」の味わいをイメージした商品です。

カスタードアイスにはマダガスカル産バニラビーンズを使用し、卵のコクを引き立てています。

これに、軽やかな口当たりとミルクのコクを感じられるホイップアイスを組み合わせた2色巻きの構成です。香ばしいプレーンコーンが、2つのアイスの味わいを引き立てるといいます。

人気No.1ケーキがそのままアイスに！

ケーキやシュークリームをそのまま冷たいアイスにしたような商品がそろい、手軽に楽しめる点が印象的です。

特に「苺のショートケーキサンド」は、ミルク感と苺ソースで、定番の「苺のショートケーキ」の味わいをそのまま手軽なアイスとして味わえるのが魅力的です。

これから暑くなる時期に、ちょっとしたご褒美やデザートとして選んでみては？

※価格は税込み表記です。