刺し身もいい、炊き込みも素敵、でも「真鯛のしゃぶしゃぶ」の美味さはやっぱり格別！

送別会や歓迎会が多いシーズン、どんなお店に行けばいいか悩むところです。「出汁しゃぶおばんざい おかか」では、期間限定で「真鯛未来と鳴門生わかめの出汁しゃぶ」を提供中。春は、産卵期を前にした真鯛に脂が乗って最高に美味しくなる季節。しゃぶしゃぶなら特別感もあるし、世代を問わず喜ばれそうです。

出汁で食べる鯛のしゃぶしゃぶ

「出汁しゃぶおばんざい おかか」で、「真鯛未来と鳴門生わかめの出汁しゃぶ」が楽しめます。

真鯛未来と鳴門生わかめの出汁しゃぶ

一人前 ￥4,290（税込）

内容：真鯛未来、鳴門の生わかめ、新玉ねぎ、せり、京菜花、たけのこ、実山椒

期間：～5月初旬終了予定

※2人前からのご注文です

※削り⽴てのかつお節 ⾷べ放題

高知県宿毛湾で育てられたブランド真鯛「真鯛未来」は、引き締まった身質と上品な甘み、旨みが特徴。激しい潮流にもまれて育つ鳴門わかめは、肉厚でありながら歯切れが良く、豊かな磯の香りが魅力。出汁にくぐらせることで、繊細な味わいが引き立ちます。

おかか東京

住所：東京都千代田区大手町2-3-1 大手町プレイス2F

時間：【月～金】11:30〜14:00 / 17:00〜23:00【土】17:00〜22:00

定休日： 日曜・祝日