スクウェア・エニックスは3月25日、「サガフロ」シリーズ第2弾のリマスター作『サガ フロンティア２ リマスター』［Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）／iOS／Android］が40％オフになるデジタルセールを開催中だと発表。セール期間はストアごとに異なるので、下記を確認してほしい。

また、本作の発売1周年を記念して、オリジナルアクリルプレートが当たるフォロー＆リポストキャンペーンを開催。キャンペーン期間は、2026年4月8日23時59分までだ。

＜セール期間＞

ニンテンドーeショップ／PlayStation Store：2026年4月8日23時59分ごろまで

Steam：2026年3月27日2時ごろまで

App Store／Google Play：2026年3月29日23時59分ごろまで

＜ご購入はコチラから＞

Nintendo Switch：https://sqex.to/SWSF2R

PlayStation 5／PlayStation 4：https://sqex.to/PSSF2R

PC（Steam）：https://sqex.to/STSF2R05

iOS：https://sqex.to/APSF2R

Android：https://sqex.to/GOSF2R

※対象プラットフォームによって価格、期間などが異なりますのでご注意ください。

※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。ご購入の際は各ストアページにて販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。

※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

■『サガ フロンティア２ リマスター』 発売1周年記念！フォロー&リポストキャンペーン

『サガ フロンティア２ リマスター』の発売1周年を記念して、サガ公式Xにてフォロー＆リポストキャンペーンを開催する。「サガ」シリーズ公式Xをフォローの上、キャンペーン対象投稿をリポストするだけで応募は完了。

応募した人の中から抽選で『サガ フロンティア２ リマスター』特製アクリルプレートとAmazonギフトコード3262円分をセットでプレゼント。ぜひとも参加してみてはいかがだろうか。キャンペーン期間は、2026年4月8日23時59分まで。

キャンペーン対象投稿：https://x.com/Romasaga2_PR/status/2036639867296534642

キャンペーン詳細：https://sqex.to/SF2RCP03

キャンペーン期間：：2026年3月25日～4月8日23時59分

キャンペーン応募方法：

①サガ公式Xアカウント（@Romasaga2_PR）をフォローする

②公式アカウントが投稿する、キャンペーン対象投稿をリポスト

賞品：

・『サガ フロンティア２ リマスター』特製アクリルプレート

・Amazonギフトコード3262円分

セットで13名にプレゼント！

※応募規約やそのほかの詳細については、キャンペーンページをご覧ください。

【ゲーム情報】

タイトル：サガ フロンティア２ リマスター

ジャンル：RPG

配信：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：

Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）／iOS／Android

配信日：配信中（2025年3月28日）

価格：

Switch／PS5／PS4／Steam：5610円

iOS／Android：5200円

CERO：B（12歳以上対象）

© SQUARE ENIX

ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI