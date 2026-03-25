フォロー＆リポストでオリジナルアクリルプレートが当たる！
『サガ フロンティア２ リマスター』がまもなく発売1周年！40％オフのセール＆プレゼントキャンペーンを開催
スクウェア・エニックスは3月25日、「サガフロ」シリーズ第2弾のリマスター作『サガ フロンティア２ リマスター』［Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）／iOS／Android］が40％オフになるデジタルセールを開催中だと発表。セール期間はストアごとに異なるので、下記を確認してほしい。
また、本作の発売1周年を記念して、オリジナルアクリルプレートが当たるフォロー＆リポストキャンペーンを開催。キャンペーン期間は、2026年4月8日23時59分までだ。
＜セール期間＞
ニンテンドーeショップ／PlayStation Store：2026年4月8日23時59分ごろまで
Steam：2026年3月27日2時ごろまで
App Store／Google Play：2026年3月29日23時59分ごろまで
＜ご購入はコチラから＞
Nintendo Switch：https://sqex.to/SWSF2R
PlayStation 5／PlayStation 4：https://sqex.to/PSSF2R
PC（Steam）：https://sqex.to/STSF2R05
iOS：https://sqex.to/APSF2R
Android：https://sqex.to/GOSF2R
※対象プラットフォームによって価格、期間などが異なりますのでご注意ください。
※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。ご購入の際は各ストアページにて販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。
※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
■『サガ フロンティア２ リマスター』 発売1周年記念！フォロー&リポストキャンペーン
『サガ フロンティア２ リマスター』の発売1周年を記念して、サガ公式Xにてフォロー＆リポストキャンペーンを開催する。「サガ」シリーズ公式Xをフォローの上、キャンペーン対象投稿をリポストするだけで応募は完了。
応募した人の中から抽選で『サガ フロンティア２ リマスター』特製アクリルプレートとAmazonギフトコード3262円分をセットでプレゼント。ぜひとも参加してみてはいかがだろうか。キャンペーン期間は、2026年4月8日23時59分まで。
キャンペーン対象投稿：https://x.com/Romasaga2_PR/status/2036639867296534642
キャンペーン詳細：https://sqex.to/SF2RCP03
キャンペーン期間：：2026年3月25日～4月8日23時59分
キャンペーン応募方法：
①サガ公式Xアカウント（@Romasaga2_PR）をフォローする
②公式アカウントが投稿する、キャンペーン対象投稿をリポスト
賞品：
・『サガ フロンティア２ リマスター』特製アクリルプレート
・Amazonギフトコード3262円分
セットで13名にプレゼント！
※応募規約やそのほかの詳細については、キャンペーンページをご覧ください。
【ゲーム情報】
タイトル：サガ フロンティア２ リマスター
ジャンル：RPG
配信：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：
Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）／iOS／Android
配信日：配信中（2025年3月28日）
価格：
Switch／PS5／PS4／Steam：5610円
iOS／Android：5200円
CERO：B（12歳以上対象）
© SQUARE ENIX
ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI
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