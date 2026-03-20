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Unihertzの小型QWERTYキー付きスマホ「Titan 2 Elite」 オトクに手に入れるなら24日（火）21時が勝負か!?

2026年03月20日 09時00分更新

文● 二子／ASCII

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　Unihertzが、今春の支援募集開始を予告していたQWERTYキー付きの小型スマホ「Titan 2 Elite」。MWC 2026の会場ではデモ機も展示されていたが、Kickstarterでの支援募集開始の時間が公表されている。

Titan 2 Elite

MWCでの写真

　具体的な日時は、3月24日（火）21時（日本時間）。あらかじめメールアドレスを投稿しておけば、開始1時間前にKickstarterのプロジェクトページのリンクが届くとのこと。

Titan 2 Elite

　Titan 2 Eliteは昨年登場したTitan 2を一回り小さくし、ほぼ正方形の4.03型液晶を搭載。現状明らかになっているスペックはリフレッシュレート120Hz対応、SoCはDimensity 8400と7400の2タイプ、OSの5年間のアップデートサポートなどがある。

　最近流行りとなっているメタル系のオレンジのカラバリも魅力的な本機。価格も含めて非常に気になるところ。いずれにしても詳細は来週明らかになる！

 

※本記事は、プロジェクトオーナーのプロジェクトが必ず成功することや、プロジェクトの品質、リターン内容を保証するものではありません。プロジェクト進行中に関するトラブル、返金要求、リターン返品要求はプロジェクトオーナーの責任のもと行なわれます。プロジェクト不成立時には製品が届かなかったり、返金が受けられないなどのリスクがあります。出資は自己責任でお願いします。

 

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