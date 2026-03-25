2Kは3月23日、PlayStation／PC（Steam）／Xboxにて同社のタイトルが大幅割引で購入できる「2Kスプリングセール」を開催すると発表。

Steamはすでに開催しており、期間は2026年3月27日まで。PlayStation Storeは3月25日～4月8日まで。Xbox Storeは4月1日～4月16日まで。

今回のセールでは究極のシューティングRPG『ボーダーランズ4』、傑作ストラテジー『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』、ヒーローシミュレーションRPG『マーベル ミッドナイト・サンズ』など、没入間違いなしの名作ゲームが揃っている。

セール期間や割引率は変更になる可能性もあるので、詳しくは各デジタルストアで確認してほしい。

【Steamセールの主な対象タイトル】

●『バイオショック コレクション』 《80％オフ》

●『ボーダーランズ3』 《90％オフ》

●『ボーダーランズ4』 《30％オフ》

●『ボーダーランズ4』超デラックス・エディション 《30％オフ》

●『ボーダーランズ オムニバス：パンドラの箱』 《75％オフ》

●『ボーダーランズ ゲーム・オブ・ザ・イヤー エディション』 《67％オフ》

●『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VI』 《90％オフ》

●『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VI』コンプリート・エディション 《70％オフ》

●『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』 《40％オフ》

●『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』開拓者エディション 《40％オフ》

●『レゴ®2K ドライブ』 《60％オフ》

●『マフィア コンプリート・エディション』 《85％オフ》

●『マフィア トリロジーパック』 《80％オフ》

●『マフィア：オリジン ～裏切りの祖国』 《20％オフ》

●『マフィア：オリジン ～裏切りの祖国』デラックス・エディション 《20％オフ》

●『マーベル ミッドナイト・サンズ』 《85％オフ》

●『マーベル ミッドナイト・サンズ』レジェンダリー・エディション』 《80％オフ》

●『NBA 2K26』 《67％オフ》

●『Risk of Rain 2』 《67％オフ》

●『クアリー ～悪夢のサマーキャンプ』 《85％オフ》

●『ワンダーランズ ～タイニー・ティナと魔法の世界』超カオス・エディション 《80％オフ》

●『TopSpin 2K25』 《25％オフ》

●『XCOM 2 コレクション』 《90％オフ》

●『XCOM: アルティメット・コレクション』 《87％オフ》

【PlayStationセールの主な対象タイトル】

●『バイオショック コレクション』 《80％オフ》

●『ボーダーランズ3』 《90％オフ》

●『ボーダーランズ4』 《30％オフ》

●『ボーダーランズ4』超デラックス・エディション 《30％オフ》

●『ボーダーランズ オムニバス：パンドラの箱』 《75％オフ》

●『ボーダーランズ ゲーム・オブ・ザ・イヤー エディション』 《67％オフ》

●『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VI』 《80％オフ》

●『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』 《40％オフ》

●『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』開拓者エディション 《40％オフ》

●『レゴ®2K ドライブ』 《60％オフ》

●『マフィア コンプリート・エディション』 《85％オフ》

●『マフィア トリロジーパック』 《80％オフ》

●『マフィア：オリジン ～裏切りの祖国』 《20％オフ》

●『マーベル ミッドナイト・サンズ』 《85％オフ》

●『マーベル ミッドナイト・サンズ』レジェンダリー・エディション』 《80％オフ》

●『NBA 2K26』 《67％オフ》

●『Risk of Rain 2』 《75％オフ》

●『クアリー ～悪夢のサマーキャンプ』 《85％オフ》

●『ワンダーランズ ～タイニー・ティナと魔法の世界』超カオス・エディション 《80％オフ》

●『TopSpin 2K25』 《25％オフ》

●『XCOM 2 コレクション』 《90％オフ》

【Xboxセールの主な対象タイトル】