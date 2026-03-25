Steam／PlayStation Store／Xbox Storeなど各デジタルストアで開催！
『シヴィライゼーション VII』などがお買い得！2Kが「スプリングセール」を開催
2Kは3月23日、PlayStation／PC（Steam）／Xboxにて同社のタイトルが大幅割引で購入できる「2Kスプリングセール」を開催すると発表。
Steamはすでに開催しており、期間は2026年3月27日まで。PlayStation Storeは3月25日～4月8日まで。Xbox Storeは4月1日～4月16日まで。
今回のセールでは究極のシューティングRPG『ボーダーランズ4』、傑作ストラテジー『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』、ヒーローシミュレーションRPG『マーベル ミッドナイト・サンズ』など、没入間違いなしの名作ゲームが揃っている。
セール期間や割引率は変更になる可能性もあるので、詳しくは各デジタルストアで確認してほしい。
【Steamセールの主な対象タイトル】
●『バイオショック コレクション』《80％オフ》
●『ボーダーランズ3』《90％オフ》
●『ボーダーランズ4』《30％オフ》
●『ボーダーランズ4』超デラックス・エディション《30％オフ》
●『ボーダーランズ オムニバス：パンドラの箱』《75％オフ》
●『ボーダーランズ ゲーム・オブ・ザ・イヤー エディション』《67％オフ》
●『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VI』《90％オフ》
●『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VI』コンプリート・エディション《70％オフ》
●『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』《40％オフ》
●『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』開拓者エディション《40％オフ》
●『レゴ®2K ドライブ』《60％オフ》
●『マフィア コンプリート・エディション』《85％オフ》
●『マフィア トリロジーパック』《80％オフ》
●『マフィア：オリジン ～裏切りの祖国』《20％オフ》
●『マフィア：オリジン ～裏切りの祖国』デラックス・エディション《20％オフ》
●『マーベル ミッドナイト・サンズ』《85％オフ》
●『マーベル ミッドナイト・サンズ』レジェンダリー・エディション』《80％オフ》
●『NBA 2K26』《67％オフ》
●『Risk of Rain 2』《67％オフ》
●『クアリー ～悪夢のサマーキャンプ』《85％オフ》
●『ワンダーランズ ～タイニー・ティナと魔法の世界』超カオス・エディション《80％オフ》
●『TopSpin 2K25』《25％オフ》
●『XCOM 2 コレクション』《90％オフ》
●『XCOM: アルティメット・コレクション』《87％オフ》
【PlayStationセールの主な対象タイトル】
●『バイオショック コレクション』《80％オフ》
●『ボーダーランズ3』《90％オフ》
●『ボーダーランズ4』《30％オフ》
●『ボーダーランズ4』超デラックス・エディション《30％オフ》
●『ボーダーランズ オムニバス：パンドラの箱』《75％オフ》
●『ボーダーランズ ゲーム・オブ・ザ・イヤー エディション』《67％オフ》
●『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VI』《80％オフ》
●『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』《40％オフ》
●『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』開拓者エディション《40％オフ》
●『レゴ®2K ドライブ』《60％オフ》
●『マフィア コンプリート・エディション』《85％オフ》
●『マフィア トリロジーパック』《80％オフ》
●『マフィア：オリジン ～裏切りの祖国』《20％オフ》
●『マーベル ミッドナイト・サンズ』《85％オフ》
●『マーベル ミッドナイト・サンズ』レジェンダリー・エディション』《80％オフ》
●『NBA 2K26』《67％オフ》
●『Risk of Rain 2』《75％オフ》
●『クアリー ～悪夢のサマーキャンプ』《85％オフ》
●『ワンダーランズ ～タイニー・ティナと魔法の世界』超カオス・エディション《80％オフ》
●『TopSpin 2K25』《25％オフ》
●『XCOM 2 コレクション』《90％オフ》
【Xboxセールの主な対象タイトル】
●『バイオショック コレクション』《80％オフ》
●『ボーダーランズ3』《90％オフ》
●『ボーダーランズ4』《30％オフ》
●『ボーダーランズ4』超デラックス・エディション《30％オフ》
●『ボーダーランズ オムニバス：パンドラの箱』《75％オフ》
●『ボーダーランズ ゲーム・オブ・ザ・イヤー エディション』《67％オフ》
●『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VI』《80％オフ》
●『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』《40％オフ》
●『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』開拓者エディション《40％オフ》
●『レゴ®2K ドライブ』《60％オフ》
●『マフィア トリロジーパック』《80％オフ》
●『マフィア：オリジン ～裏切りの祖国』《20％オフ》
●『マーベル ミッドナイト・サンズ』《85％オフ》
●『マーベル ミッドナイト・サンズ』レジェンダリー・エディション』《80％オフ》
●『NBA 2K26』《67％オフ》
●『Risk of Rain 2』《75％オフ》
●『クアリー ～悪夢のサマーキャンプ』《85％オフ》
●『ワンダーランズ ～タイニー・ティナと魔法の世界』超カオス・エディション《80％オフ》
●『TopSpin 2K25』《25％オフ》
●『XCOM 2 コレクション』《90％オフ》
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