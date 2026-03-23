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RGB映え＋神エアフロー、GIGABYTEの美しいケースが登場

2026年03月23日 13時30分更新

文● さとまさ　編集⚫︎ASCII

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　ニューエックスは、取り扱いメーカーであるGIGABYTEの新製品、PCケース「AORUS C601 GLASS」を発表した。この製品は、4月3日よりAmazonで販売開始され、価格は50,800円。

　AORUS C601 GLASSは、最大E-ATXサイズのマザーボードに対応するタワー型PCケースだ。プレミアムなアルミ素材のアクセントにより、ゲーミングスタイルが際立つデザインが特徴である。また、4mm厚のスモーク強化ガラスパネルを使用し、繊細なRGBライティングを楽しむことができる。

　このPCケースは、背面コネクタ型マザーボードをサポートし、ケーブルマネジメントを簡素化することでエアフローを改善し、クリーンな内部レイアウトを実現している。加えて、水平および垂直方向のグラフィックスカード取り付けに対応するほか、ツールレスデザインを採用しメンテナンスも簡単だという。　

　多様な接続が可能なインターフェースを備え、拡張性も充実している。USB 3.1 Gen2 Type-Cや複数のUSB 3.0ポートを装備し、LEDコントロールやオーディオジャックも完備しているほか、最大7基のファンを搭載可能で冷却性能も優れている。AORUS C601 GLASSは、デザイン性と機能性を兼ね備え、ゲーマーからハイエンドPCユーザーまで幅広いニーズに応える製品といえるだろう。 

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