サンワサプライ、2サイズ切替対応の小型ワイヤレスマウス発売【Bluetooth・充電式】

サンワサプライは、3月24日に直販サイト『サンワダイレクト』で「マグネット着脱式 小型ワイヤレスマウス（400-MAWB235）」を発売開始した。価格は3,619円（税抜）だ。

「マグネット着脱式 小型ワイヤレスマウス」の最大の特徴は、マグネットを利用してフルサイズとコンパクトサイズを簡単に使い分けられることにある。フルサイズにすれば握りやすく長時間のデスクワークに最適であり、コンパクトサイズにすることで持ち運びが容易になる。作業シーンに合わせて1台で使い分けができる利便性は、ビジネスパーソンにとって頼もしい味方となる。

さらなる特徴として、薄型設計によりカバンの隙間にもすっきり収まる携帯性が挙げられる。カフェでのテレワークや出張時の移動が多い状況でも、スマートに持ち運びが可能だ。また、静音ボタンを採用し、オフィスや図書館、さらには夜間の自宅など静寂が求められる環境でも音漏れを気にせず使うことができる。

このマウスはUSB充電式で、電池交換の手間を省きつつ、使い捨て電池の購入を回避して環境に優しい設計にも配慮している。また、Bluetooth接続によりケーブルレスの作業環境を提供し、パソコンやタブレットとのスムーズな接続を実現。4ボタン仕様により操作効率を向上させる機能が備わっている。