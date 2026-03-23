GIGABYTE「Z890M FORCE DUO X WIFI7」登場｜Wi-Fi 7＆USB4対応の最新マザーボード

ニューエックスは、取り扱いメーカーGIGABYTEよりIntel Z890チップセットを搭載した最新のMicro-ATXマザーボード「GIGABYTE Z890M FORCE DUO X WIFI7」を3月27日に発売する。価格は34,800円。

「GIGABYTE Z890M FORCE DUO X WIFI7」は最高性能と直感的な使いやすさを兼ね備えている。12+1+2フェーズのデジタル電源設計により効率的な電力管理を実現し、VRM用ヒートシンクやM.2 Thermal Guardで理想的な温度を保持する。また、EZ-LatchによるPCIeスロットのクリックリリースやM.2コネクタのネジ無し設計が設けられているため、組み立てが簡便だ。

DDR5 XMPと大容量CQ-DIMMに対応し、リアUSB4（Type-C）の高速データ転送も可能である。さらに、Realtek高音質オーディオが搭載されているため、音楽や動画の体験を向上させる。通信面ではRealtek 5 GbEの有線LANに加えて、Wi-Fi 7無線LANとBT 5.4が備えられており、安定したネットワーク環境を提供する。

その他の特徴には、単PCIe 5.0スロットを持ち、3連のPCIe 4.0 M.2スロットが含まれている点が挙げられる。これにより、ストレージ構成の自由度が高まり、プレミアムなコンピュータ体験が可能となる。また、製品は日本国内正規代理店の3年保証に加え、購入後6ヵ月間のCPUソケットピン折れ無償修理保証が付帯しているため、安心して利用できる。

発売を控えた「GIGABYTE Z890M FORCE DUO X WIFI7」は、パフォーマンスと拡張性を求めるユーザーにとって絶好の選択肢となるだろう。