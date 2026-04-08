このページの本文へ

Intel、イーロン・マスク氏の半導体工場「Terafab」に参画

2026年04月08日 14時30分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
握手するイーロン・マスク氏とLip-Bu TanインテルCEO

Xより

　インテルは4月7日、同社公式Xで、イーロン・マスク氏が進める新たな半導体工場「Terafab」の建設プロジェクトに参画することを公表した。

　「Terafab」は、高性能チップの全製造工程を1つの施設内で完結可能な次世代型半導体工場。

　イーロン・マスク氏が立ち上げ、同氏がオーナーを務めるテスラ、スペースX、xAIが初期メンバーとして参画する250億ドル（約4兆円）規模のプロジェクトで、インテルはチップの設計、製造、パッケージング技術などを提供するとしている。

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

