セガは3月19日、Steamにて販売中の一部PC用セガ・アトラスタイトルを中心として、期間限定で特別価格にて販売する「Steam Spring Sale」を開催すると発表。セール期間は、2026年3月20日～3月26日まで。

セガから、『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』が70％オフ、『龍が如く０ 誓いの場所 Director's Cut』が30％オフで登場。また、『ソニックレーシング クロスワールド』が40％オフとなっている。

アトラスから、『メタファー：リファンタジオ』が50％オフ、『ペルソナ３ リロード』が60％オフ、『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』が70％オフで登場。なお、タイトルラインアップは変更になる場合があるので、詳しくはSteamのセールページを確認してほしい。

■アトラスタイトルの限定フレーム配布

セール開催を記念して、2026年4月2日10時59分までの期間限定で、『メタファー：リファンタジオ』『ペルソナ３ リロード』『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』とコラボした限定フレームを配布する。

『ペルソナ５: The Phantom X』のゲーム内にあるイベント＞公式サイトからキャンペーンバナーをクリックすると、ゲーム内で使用できる限定コラボフレームを入手可能だ。

▼Steam Spring Sale

https://store.steampowered.com/publisher/Sega/sale/SEGASpringSale

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