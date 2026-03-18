MSI×AMDの最強自作PCキット登場｜AMD Ryzen 9800X3D＋X870E搭載【数量限定】

アスクは、数量限定のキット製品「MSI×AMD スペシャルタッグ 2026」の2製品を発表した。この新製品は、Amazon、TSUKUMO、Joshin webショップ、ビックカメラなどで販売され、予想市場価格は149,800円前後と124,800円前後とされている。

「MSI×AMD スペシャルタッグ 2026」は、DIY PC市場において特に注目を浴びている製品だ。このキットは、MSI社の「MAG X870E TOMAHAWK WIFI」マザーボードと、選べる「AMD Ryzen 7 9800X3D」または「AMD Ryzen 7 9700X」CPUを搭載する。また、Apacer製のDDR5 16GBメモリーが2枚含まれ、高性能を実現するためのすべてが揃っている。これに加え、PCI Express 5.0デバイスをサポートする機能など、最新の技術を備えている。

高速通信を実現する5ギガビットLANとWi-Fi 7にも対応し、ゲーム愛好者が究極のゲーム体験を追求できるよう設計されている。このオリジナルキットは、PCをカスタム化して組み立てることで、自分だけの最強ゲーミングマシンを手に入れることができるだろう。

取り扱い店舗は事前予告なく変更されることがあるため、公式情報を確認しておくことが推奨される。製品について詳細な情報を知りたい人は、アスクの公式ウェブサイトを参考にしてほしい。