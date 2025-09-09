SUPER GTの「TEAM IMPUL」を応援する「2025マツキヨアンバサダー」として活躍中の葵 成美（あおい・なるみ）さんが、1st DVD「サーキットのリトルエンジェル」（発売元：竹書房、収録時間：126分、価格：4620円）の発売記念イベントを8月31日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

「ミスFLASH 2025」グランプリに輝いたことでも知られる葵さんだが、SUPER GTのレースアンバサダーとしては最も小柄で可愛いところが魅力。応援するファン（通称：なる民）感涙の1st DVDは、3月に沖縄で撮影された映像で、グラビア王道のイメージでまとめられている。

――ロケはいかがでした？

【葵 成美】 スチール写真の経験はありましたが、映像のロケは初めてだったので、動き方や魅せ方などがすごく勉強になりました。衣装もビキニや制服、競泳水着など、いろいろ着ることができて楽しかったです。

――シーンとしては？

【葵 成美】 ビーチを走ったり、レオタードを着て運動をしたり、「練習に付き合ってくれる？」とテニスラケットを振って汗をかいたりしました。朝ベッドで起こしてあげるシーンなども入っています。

――オススメは？

【葵 成美】 DVDジャケットにも採用された、金色のビキニを着たシーンです。オイルを塗って全身ツヤツヤになったのがすごいと思ったし、リズムに乗って体をめっちゃ揺らしました。

――ほか注目は？

【葵 成美】 制服を着ているところです。畳の部屋でくつろぐ姿が普段っぽいかなと。カメラに向かってセリフを言うところも注目してほしいし、1年ほど前に茶色だった髪を黒にしたのですが、やっぱり黒髪は制服に似合うなと思いました。

目標は「レースアンバサダーアワード」のグランプリを獲ること、そして紙の写真集を出すこと。「清水あいりさんのように、バラエティーでも活躍できる人になりたい」と抱負を述べた。SUPER GTもあと3戦、9月20日～21日がスポーツランドSUGO、10月18日～19日がオートポリス、最終戦が11月1日～2日にモビリティリゾートもてぎで開催予定。なる民はスケジュールを空けて備えよう。