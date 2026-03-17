「戻す・消す」がワンタップ！ iPad専用Bluetoothタッチペン、約10時間駆動＆急速充電に対応

エレコムは4月上旬より、iPad向けのBluetoothアクティブタッチペンを新たに発売開始する。価格はオープン価格で、ホワイトとブラックの二色展開となっている。

新しいBluetoothアクティブタッチペンは、iPad専用に設計され、Goodnotesアプリでの頻繁な操作が簡素化された。手を止めることなく「戻す」や「消す」ができるショートカット機能により、煩わしい操作を最小限に抑える。また、約1.6mmの細いペン先と傾き検知機能により、細部まで美しい描画が可能だという。さらに、パームリジェクション対応機能によって、画面に手が触れても誤動作を防ぐことができる。

エレコムのタッチペンは、USB Type-Cケーブルでの約30分間での急速充電に対応しており、充電のストレスを軽減する。フル充電で約10時間の連続使用が可能で、急な出先でも安心して利用できるだろう。ペン先の交換も可能で、自分の書き味に合わせてApple Pencilの各世代のペン先と簡単に付け替えられる。

デザイン面でも優れたこの製品は、フラットなマグネット面により転がりにくく、iPadへの装着も容易だ。製品には交換用ペン先2個とUSB Type-C - USB Type-Cケーブルも付属しているが、ACアダプターは別途購入が必要となる。このタッチペンは、Goodnotesの公式ライセンス製品ではないが、エレコムのオリジナル製品として信頼性が高い。