MSIが4K・288Hz切替対応モニターを投入！「MAG 275UPD E14」3月19日発売へ

エムエスアイコンピュータージャパンは3月19日より、最新のゲーミングモニター「MAG 275UPD E14」を発売する。価格は4万9800円前後の見込み。

新発売される「MAG 275UPD E14」は、4K/144HzとフルHD/288Hzの2つのモードを簡単に切り替えることができる「デュアルモード」を搭載している。これにより、高精細な映像を求めるRPGゲームや速度が重要なFPSゲームのどちらにも対応でき、様々なプレイヤーのニーズに応えることが可能だ。また、高画質IPSパネルを採用し、発色が美しく広視野角を誇る点も特徴である。

さらに、HDR対応により、光と影をリアルに再現し、臨場感あふれる映像体験を提供する。他にも、ナイトビジョンやAIビジョン、Adaptive-Sync機能など搭載し、ゲーミング機能も充実している。対応する次世代の家庭用ゲーム機接続により、4K/120Hzでの滑らかな映像体験も可能だという。

使用者の目に優しいアンチフリッカーやブルーライトカット機能も取り入れており、長時間の使用でも快適な視聴環境を保つことができる。また、高性能スタンドにより、縦表示も簡単に設定可能でSNSの閲覧などに最適な設計となっている。