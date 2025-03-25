MSIが4K・288Hz切替対応モニターを投入！「MAG 275UPD E14」3月19日発売へ

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷

　エムエスアイコンピュータージャパンは3月19日より、最新のゲーミングモニター「MAG 275UPD E14」を発売する。価格は4万9800円前後の見込み。

　新発売される「MAG 275UPD E14」は、4K/144HzとフルHD/288Hzの2つのモードを簡単に切り替えることができる「デュアルモード」を搭載している。これにより、高精細な映像を求めるRPGゲームや速度が重要なFPSゲームのどちらにも対応でき、様々なプレイヤーのニーズに応えることが可能だ。また、高画質IPSパネルを採用し、発色が美しく広視野角を誇る点も特徴である。

　さらに、HDR対応により、光と影をリアルに再現し、臨場感あふれる映像体験を提供する。他にも、ナイトビジョンやAIビジョン、Adaptive-Sync機能など搭載し、ゲーミング機能も充実している。対応する次世代の家庭用ゲーム機接続により、4K/120Hzでの滑らかな映像体験も可能だという。

　使用者の目に優しいアンチフリッカーやブルーライトカット機能も取り入れており、長時間の使用でも快適な視聴環境を保つことができる。また、高性能スタンドにより、縦表示も簡単に設定可能でSNSの閲覧などに最適な設計となっている。

■関連サイト

MSI トップへ

過去記事アーカイブ

2026年
01月
02月
03月
2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
01月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2019年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2018年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2017年
01月
03月
05月
06月
07月
09月
10月
11月
2016年
01月
03月
05月
06月
09月
11月
2015年
01月
03月
04月
06月
2014年
05月
06月
09月
10月
11月