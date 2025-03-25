次世代Ryzen対応で最大15％性能向上！ MSI「MAG X870E GAMING PLUS MAX WIFI」発売
エムエスアイコンピュータージャパンは3月27日、最新のAMD Ryzen 9000シリーズプロセッサーに対応するX870Eチップセット搭載マザーボード「MAG X870E GAMING PLUS MAX WIFI」を、4月3日に発売すると発表した。価格は49,980円。
今回発表された「MAG X870E GAMING PLUS MAX WIFI」は、大容量64MBのBIOS ROMを備え、将来的に登場予定の次世代CPUにも対応可能とする。また、外部クロックジェネレーター「OC ENGINE」を搭載しており、グラフィックスカードやSSDなどのデバイスに影響を与えずにCPUベースクロックを調整可能で、最大15％のゲーム性能向上を実現するという。
さらに、このマザーボードは、白基板とシルバーホワイトのヒートシンクで統一され、デザイン面でも魅力がある。14+2+1フェーズ60A SPS対応の強固な電源回路を採用し、最新のCPU性能を最大限に引き出す設計となっている。リアI/Oパネルまで拡張された大型ヒートシンクによる効果的な冷却も施されており、システムの安定性を高める。
ネットワーク機能も充実しており、5G LANとWi-Fi 7を搭載し、快適なオンライン体験を届ける。また、EZ M.2 Clip IIとEZ M.2 Shield Frozr IIにより、ねじを使わずにM.2デバイスの取り外しが可能で、EZ PCIE Releaseはグラフィックスカードの脱着を簡単にする。さらに、最大40Gbpsの転送速度を誇るUSB4ポートを搭載し、映像出力にも対応している。
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