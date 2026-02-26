MSI、ノートPC購入者向けキャンペーン実施　先着1300名にオリジナルグッズ

　エムエスアイコンピュータージャパンは、3月13日から5月10日まで「MSI ノートPC 春の新生活応援キャンペーン2026」を開催し、合計1,300名様に先着でMSIオリジナルグッズをプレゼントすることを発表した。また、同日から「MSIノートPC レビューキャンペーン2026」も開始し、対象ノートPCの購入とレビュー投稿で4種類のソフトウェア特典コードが必ずもらえるという。

　MSIの新生活応援キャンペーンの対象製品は、第13世代以降のインテル Coreプロセッサーや7000シリーズ以降のAMD Ryzenプロセッサーを搭載したMSIノートPC。キャンペーン期間中に購入し、特設ページで応募手続きを行うことで、オリジナルグッズがプレゼントされる。ただし、プレゼントは先着順で数に限りがあり、無くなり次第終了するという。正規販売店以外からの購入やアウトレット、中古品は対象外なので注意が必要だ。

　さらに、レビューキャンペーンでは、MSIノートPC購入後にレビュー投稿を行い、MSIメンバーセンターへの登録・応募を完了すると、WPS Office 2 Standardやセルシス CLIP STUDIO PAINT DEBUT 1デバイスプラン（12ヶ月版）など、合計4種のソフトウェア特典コードを手にすることができる。購入期間は3月13日から2027年1月17日までで、購入後の製品レビューは指定されたサイトが多数揃っている。オンラインショップのレビュー機能がない場合には、SNS投稿で該当することが可能である。

　詳細は特設ページを確認し、ぜひこの機会にMSIノートPCを手に入れて特典をゲットしてほしい。 

