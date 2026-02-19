MSIマザーボード購入で『紅の砂漠』が無料に！ ゲームバンドルキャンペーン開始

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　エムエスアイコンピュータージャパンは、3月6日から「紅の砂漠ゲームバンドルキャンペーン」を実施する。このキャンペーンでは、指定されたMSIのマザーボード（X870EまたはB850）を購入すると、『紅の砂漠』のPC版ゲームコードがプレゼントされるという、ゲーマーにとって嬉しい内容だ。対象購入期間は4月6日までで、応募期間は5月4日までとなっている。

　『紅の砂漠』はシームレスなオープンワールドを舞台に、スピード感あふれるスキル重視の戦闘や、多彩な武器・アビリティを駆使する戦略性を特徴とするゲームだ。プレイヤーはGreymanesの一員となり、大陸「Pywel」で様々な冒険に挑む。物語は敵による襲撃で壊滅したGreymanesの再建を目指す過程で、キャラクターKliffの運命が新たな展開を見せるというものだ。

　キャンペーンに応募するには、対象製品を購入し、MSIメンバーセンターでアカウントを作成、またはログインして応募ページに購入情報を入力する必要がある。製品購入日から14日後に応募可能で、ゲームコードは審査終了後に送付されるという。なお、同一のカテゴリー製品で複数の製品登録はできず、応募は1アカウントにつき1回まで、1世帯からの応募は合計2回まで制限されている。

　キャンペーン対象となる具体的なマザーボードはMEG X870E GODLIKE MAX、MEG X870E ACE MAX、MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI、MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ、MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI IIが挙げられる。なお、販売店によって取り扱いが異なるため注意が必要だ。詳細はMSIの公式サイトで確認することができる。 

