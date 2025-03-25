MSIの水冷CPUクーラー「MPG CORELIQUID P13 360」発売｜IPS液晶・EZ Conn・静音ファン搭載

エムエスアイコンピュータージャパンは、4月3日に「MPG CORELIQUID P13 360」、「MPG CORELIQUID P13 360 WHITE」の2モデルを発売する。価格は29,980円で、ブラックとホワイトのカラーバリエーションがある。

「MPG CORELIQUID P13 360」は、2.1インチのIPSディスプレイを曲面ガラスで覆った水冷CPUクーラーだ。ディスプレイは解像度480x480で、システム情報や画像、動画、YouTubeなどを表示可能という。また、水冷ヘッド周辺のケーブルやブラケットが露出しない「EZ CAP」や、「EZ Conn」仕様の採用が、シンプルな配線を実現している。製品サイズは360mmで、組み立ての簡易性と冷却性能を備えたユーザー向けの一品となっている。

特長的な設計としては、CycloBlade 9ファンがデイジーチェーン接続され、開封後すぐに組み込み可能な点がある。ファンの静圧と静音性をリング状の連結によって高め、振動や軸ブレを抑制し、耐久性を強化している。また、「UNI BRACKET」はIntelとAMDのいずれのプラットフォームにも対応し、着脱が容易となっている。