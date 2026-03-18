バーガーキング「重量級バーガー」食べ放題！45分制4900円　全国70店舗で開催

バーガーキングは3月27日～4月2日の期間、人気イベント「ワンパウンダーチャレンジ2026」第1弾を70店舗で開催します。

大型バーガー食べ放題チャレンジが過去最多規模で開催！

「ワンパウンダーチャレンジ」は、チケット事前購入制の大型バーガー食べ放題イベントで、毎回チケットが販売直後に完売するバーガーキングの人気企画です。2026年第1弾は、初開催となる静岡県を含む、過去最多の全国70店舗で実施。7日間、各日4回に分けて開催されます。

食べ放題の対象となるのは「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」とフレンチフライ（S）、ドリンク（M）のセットです。いずれも完食することがおかわりの条件となり、制限時間は45分です。



本イベントは事前に専用サイトでのチケット購入が必要です。参加者には限定ワンパウンダーTシャツ、限定トートバッグ、ステッカー2種が提供されます。店頭でのチケット販売は行われません。

■ワンパウンダーチャレンジ2026 第1弾

実施日時：3月27日～4月2日

各日14時30分～、16時～、17時30分～、19時～、各回人数限定

※店舗により実施していない日、時間帯があります。チケット購入ページから確認してください。

制限時間：45分間

※完全入れ替え制

※ラストオーダーは30分経過時点

参加人数：各回6～8名限定

対象商品：アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー、フレンチフライ（S）、ドリンク（M）のセット

参加費：4900円

特典：限定ワンパウンダーTシャツ（1枚）、限定バーガーキング トートバッグ（1個）、限定ワンパウンダーステッカー（1枚）、オリジナルステッカー（1枚）

参加方法：専用の予約ウェブサイトでチケットを販売



■「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」とは

「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」は、直火焼きの100％ビーフパティ4枚に加え、ゴーダチーズ4枚、スモーキーなベーコン4枚、ピクルスを重ね、カマンベールのコクとにんにくの旨味が特徴のホワイトチーズソースとケチャップで仕上げた超大型チーズバーガーです。単品2390円。

総重量は543gで、気になる総カロリーは1713kcalです。

最高記録は10個完食

「ワンパウンダーチャレンジ」は参加費4900円と、なかなかなお値段しますが、2025年12月に開催された際には、45分間で10個を完食する記録が残っているんだとか。総カロリー16380kcal、総重量5250gに達しています。10個も食べられたら、参加費はばっちり元とれますね。



実施店舗も拡大され、より参加しやすくなっているので、大食いに自身のある人はチェックしてみてはいかがでしょうか。実施店舗は特設ウェブサイトで確認してください。

※価格は税込み表記です。