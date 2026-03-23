約2000円で焼肉・飲み放題！牛角で話題の「酒場セット」がお得なキャンペーン

焼肉チェーン「牛角」は、「焼肉酒場セット」（2178円）を注文した人を対象に「やげん軟骨」を無料でプレゼントするキャンペーンを、3月23日～4月17日の平日限定で実施します。

平日限定「焼肉酒場セット」に

やげん軟骨がプレゼント

「焼肉酒場セット」は今年1月から全店で導入されたメニューで、2時間飲み放題と焼肉、ホルモン、枝豆がセットになって2178円とお値頃感あるセットです。

今回のキャンペーンでは、牛角公式ウェブサイトのクーポン画面を提示すると「やげん軟骨」が1人1皿提供されます。

▲やげん軟骨 無料（焼肉酒場セット注文時）

やげん軟骨は、焼くことで表面が香ばしく、中は弾力のある食感に仕上がる部位で、骨の周りについた肉の旨味も特徴とされています。

味付けは「黒MIX（特製醤油ダレ＆黒煎り七味）」または「白MIX（塩だれ＆にんにくの香り）」の2種類から選択可能で、ハイボールなどの酒類と相性抜群といいます。

一皿プラスは大きい！

2178円で飲み放題と焼肉が楽しめる「焼肉酒場セット」は、社会人や学生に支持され、さらに複数人利用からひとり利用まで幅広いシーンで利用され、想定を上回る人気ぶりなんだとか。



今回のキャンペーンでは焼肉盛り、ホルモン盛りにやげん軟骨が加わり、満足度がプラスされます。さらに枝豆は食べ放題。かなりインパクトがある内容です。

平日限定ではありますが、この機会に仕事終わりなどに立ち寄ってみては？

※価格は税込み表記です。