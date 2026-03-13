ASUS「TUF GAMING GOLD EVO」登場　80PLUS Goldの高耐久電源

シー・エフ・デー販売が代理店を務めるASUSブランドから、「TUF GAMING GOLD EVO シリーズ」80PLUS GOLD PC電源ユニットが発売される。850Wモデルが24,800円前後、750Wモデルが21,800円前後で提供される。

デュアルボールベアリングファンを搭載し、冷却性能と信頼性が重視される「TUF GAMING GOLD EVO シリーズ」は、過酷な環境でも安定動作を実現。ミリタリーグレードのコンデンサと基板保護コーティングにより、長期にわたる製品寿命を提供する。さらに、80 PLUS GoldとCybenetics Goldの認証を取得し、効率的な電源供給を実現する。

この電源ユニットは最新のATX 3.1準拠、PCIe 5.1対応で、現代の高性能PC構成にも適合する。また、MB 20+4pinやPCI-E 6+2pinなどの多様なコネクターを備えているため、幅広いシステムに対応可能だ。加えて、信頼性の高い各種保護回路を備え、8年の保証期間が付されている点も魅力となっている。

今回のリリースにより、ゲーミングPC愛好者からクリエイターまで、より快適で安心して使用できる電源ユニットが提供されることになる。さらに詳細な情報はシー・エフ・デー販売公式ページで確認することができる。