アイドルグループ「イイトコドリ」で活躍しながら、グラビアでも高い人気を誇る夏未ゆうか（なつみ・ゆうか）さんが、3rd DVD「可愛いから許す」（発売元：エアーコントロール、収録時間：120分、価格：4378円）の発売記念イベントを12月14日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

12月初旬のことであるが、所属事務所が年内でイイトコドリの現体制終了、夏未さんと音嶋仁紀（おとしま・にき）さんの卒業・退所を発表。その直後のDVDイベントということで参加チケットも完売し、応援する多くのファンが会場に押し寄せた。今夏にベトナムで撮影された3rd DVDは、一体どうなっているだろうか？

――テーマや設定は？

【夏未ゆうか】 甘えたいのに強がってしまったり、素直に振る舞うことのできない「こじらせ女子」です。猫のコスプレをしたり、妖精みたいな格好をしたり、衣装も統一感がなくてバラバラ。でも、可愛いから許すという作品です（笑）。

――オススメは？

【夏未ゆうか】 猫耳に首輪、尻尾のある衣装で部屋を掃除するシーンです。水槽で泳いでいる鯉を見て「なんか美味しそうだにゃ♪」「生で食べたいにゃ♪」とか、後にも先にも一生言わなそうなセリフが言えて楽しかったです。

――ほか注目は？

【夏未ゆうか】 薄暗い寝室で撮ったラストシーンです。今作は全体的に可愛いイメージですが、ここだけ大人っぽい水色のランジェリー姿で攻めています。彼女感のある展開にドキドキしてほしいです。

――2025年を振り返った感想も聞かせてください。

【夏未ゆうか】 アイドルとしてステージに立ったり、グラビア活動を始めたり、新しいチャレンジが多く激動の1年になりました。イメージDVDも3本リリースできたし、みなさんへの感謝しかありません。新しいことが決まったら、SNSでお知らせします。

12月30日に白金高輪のSELEN（セレネ）b2で開催される、「アイドルマリアージュVol.42 ～年末SP～」がイイトコドリとしての締めくくり。「その日までのライブも残り少ないので、ぜひ足を運んでくれたらうれしいです」と呼びかけた。