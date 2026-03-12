このページの本文へ

【2026年版】最新デジタル機器おすすめベスト5 第23回

【決定版】iPadのおすすめベスト5【2026年3月版】

2026年03月12日 12時00分更新

文● 二子／ASCII

　タブレットで「快適動作」「アプリ充実」「スムーズなペン操作」を求めるなら、断然アップルの「iPad」です！　ただし、「iPad」と言っても、性能やサイズが異なる製品がいろいろあって、どれを選べばいいか、わかりにくいという人もいるかも。

　そこで本記事ではiPadの選び方とともに、編集部がおすすめするベスト5の製品を紹介します。ぜひiPadを購入する際の参考にしてください！

ipad

同じ11インチでもiPadは3モデルあり。実際は価格や性能が全然異なるのですが、悩んでしまう人もいるかも

【目次】

iPadを選ぶポイント
　ポイント1：映像を見るのが中心なら普通の「iPad」で十分
　ポイント2：iPhoneユーザーならWi-Fi版でOK
　ポイント3：ペンは別売り　互換品という選択肢も

ASCII編集部が選ぶ「iPad」のおすすめベスト5
　iPad (A16)
　iPad mini
　11インチiPad Air
　13インチiPad Air
　iPad Pro

iPadを選ぶポイント（1）映像を見るのが中心なら普通の「iPad」で十分

　いきなり結論になってしまいますが、自宅で映像や電子書籍を楽しむのが主目的でiPadを購入するのであれば、5万円台から購入できる一番安価な標準モデルの「iPad」で十分です！

　ペン（Apple Pencil）を積極的に活用したり、キーボードを組み合わせてMacのように使ったり、動画編集などの本格的な作業をするのであれば、iPad AirやiPad Proといった上位モデルも視野に入りますが、そうした作業でも大半の人にとっては普通のiPadで不満なく使えます。

ipad

最も安価な“普通”のiPadでも実は性能は十分です！

iPadを選ぶポイント（2）iPhoneユーザーならWi-Fi版でOK

　iPadには、インターネットに繋ぐための通信機能が無線LANのみの「Wi-Fi版」と、スマホと同じく携帯キャリアのネットワークが利用できる「Wi-Fi＋Cellular版」の2タイプが用意されています。

　外に持ち出して利用するなら、どこでもインターネットに繋がるWi-Fi＋Cellular版が確かに便利なのですが、実はiPhoneユーザーなら「テザリング」が自動で機能するため（iPhoneがモバイルルーターのような役割をする）、iPhone経由でネット接続が可能です。つまりiPhoneユーザーなら安価なWi-Fi版でOKです

ipad

MacやiPadから、iPhoneのテザリング機能を自動でオンにできるのです

iPadを選ぶポイント（3）ペンは別売り　互換品という選択肢も

　現在のiPadは全モデルでApple Pencilに対応しており、滑らかなペン操作が可能です。ただし、このApple Pencilは別売りで、純正品だと「Apple Pencil USB-C」で1万3800円と結構高価。ペン操作がしたい！ という人はこの分の予算も計算しておきましょう。

　なお、Amazonなどでは2000円程度と非常に安価な互換品も多数存在します。筆圧検知に非対応など機能的には見劣りしますが、イラストを描くのではなく、メモ取り中心なら互換品でも十分に役立つので検討に値します。

ipad

Apple Pencilの便利さもiPadの大きな魅力。ただし、ペン自体は別売りです

　次ページでは、ASCII編集部がおすすめするiPad5製品を紹介します！

