デカすぎぃい！1713kcalの超大型バーガー、その名も「イエティ」

バーガーキングは3月13日より、期間・数量限定で「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」を発売します。

総重量543gの巨大バーガー襲来！

「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」

バーガーキングが展開する「ワンパウンダーシリーズ」の2026年第1弾として登場する超大型チーズバーガーです。直火焼きの100％ビーフパティを4枚使用したボリューム感が特徴です。

バーガーキングは直火焼きの100％ビーフパティの香ばしさを楽しめるバーガーとして、ビーフパティを4枚使用したシリーズを展開しています。

今回の新商品は、これまで販売してきた「イエティ」をベースに内容を変え、ベーコンやケチャップを加えた仕様で販売します。

▲アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー 単品2390円、セット2690円

直火焼きの100％ビーフパティ4枚に、ゴーダチーズスライス4枚、スモーキーなベーコン4枚を重ねた超大型チーズバーガーです。

味のアクセントとしてピクルスを加え、カマンベールのコクとにんにくの旨味を合わせた「ホワイトチーズソース」とケチャップで仕上げています。総カロリーは1713kcal、総重量は543gとしています。

セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）が付きます。モーニング実施店舗では10時30分以降の販売となります。

▲特典オリジナルステッカー

また商品1点（単品・セットいずれも）購入ごとに、数量限定でオリジナルステッカーを1枚提供します。なくなり次第終了となります。

肉4枚！春のイベントとして楽しもう

見た目からしてインパクトのあるボリューム感。ビーフパティ4枚、ゴーダチーズ4枚に濃厚な「ホワイトチーズソース」、ベーコンとケチャップを重ねていて迫力大満点。

総重量543gというボリュームのバーガーは、バーガー好きにとって一度は試してみたくなる存在ではないでしょうか。期間限定の商品なので、気になる人は早めにチェックしてください。

※価格は税込み表記です。