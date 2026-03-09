アサヒが9年ぶりの新ビール！ 麦芽100％「アサヒ ゴールド」

アサヒビールは4月14日より、新ブランド「アサヒ ゴールド」を全国で発売します。容量は350ml缶と500ml缶の2種類で、アルコール分は5.5％です。オープン価格。

9年ぶり新スタンダードビール誕生

“コクとキレ”を両立

同商品は、既存ブランドの派生商品や数量限定商品などを除き、同社として9年ぶりとなる新ブランドのビールです。麦の旨みとすっきりとした後味を両立した麦芽100％の生ビールとして展開します。

麦芽の使用量は同社の従来品と比べて約1.5倍に増やしており、麦の旨みやコクをより豊かに感じられるとしています。

一方で、麦芽を増やすことで生じやすい渋みや雑味を抑えるため、麦芽やホップの配合を調整しています。さらに「スーパードライ」と同じ酵母を使用することで、麦芽100％でありながらキレのある後味を実現したといいます。

パッケージは、昇る朝日の輝きを表現したツートンカラーのゴールドを基調としたデザインです。「麦芽100％」の表示を配置し、麦の旨みを訴求しています。

朝日のようなゴールドカラーが目印

9年ぶりに登場する新しい定番ビールブランドというと、力を入れてきているものと期待できますね。



定番の「スーパードライ」や「マルエフ」と味はどう違うのか？試しながら味わってみたいものです。



パッケージは朝日のようなまばゆいゴールドカラー。気になる人は店頭で見かけたら手に取ってみては？

※価格は税込み表記です。