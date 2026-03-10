このページの本文へ

3月12日発売

バターじゅわっ！「じゃがバタコーンビビンバ」それビビンバ!?

2026年03月10日 17時40分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

うまそ〜！

　スンドゥブ 中山豆腐店は、「じゃがバタコーン石焼ビビンバ」を3⽉12⽇より発売する。

スンドゥブとの相性抜群！「じゃがバタコーンビビンバ」

　こだわりの自家製豆腐のスンドゥブ定食を提供する「中山豆腐店」の期間限定メニュー。

▲「じゃがバタコーンビビンバ」
　ミニスンドゥブ付き　1309円

　熱々の石鍋で焼き上げる、ほくほくじゃがいもと濃厚コーンバターの香りが広がる新感覚ビビンバ（韓国風混ぜご飯）。

　香ばしいおこげとバターのコクが食欲を刺激する、やみつきの一杯だとうたう。

　セットに、店内で作ったスンドゥブのミニサイズがつく。唐辛子をベースに、牛・豚・鶏と魚醤の旨みを効かせ、にんにくや生姜などの薬味を加えた「タテギ」に、ペースト状にした野菜を合わせた特製スープを毎日仕込んでいるという。

　「じゃがバタコーンビビンバ」は、スンドゥブとの相性抜群なんだとか。

これはビビンバ？

　北海道グルメのイメージが強い「じゃがバタコーン」が、ご飯の上にのってビビンバになった。おいしいのは間違いないだろうけど、これははたしてビビンバなのだろうか。中山豆腐店の攻めの姿勢を感じる。

　中山豆腐店は現在、高田馬場と秋葉原に2店舗を構える。ビジネスパーソンや学生を中心に、ひとりでも気軽に食事ができる定食メニューを展開している。

　スンドゥブに使用する豆腐は、国産大豆「トヨマサリ」を使った自家製豆腐。トヨマサリ特有の上品な風味がポイントだという。

　高田馬場や秋葉原に行く機会がある人は、話題作りに新作ビビンバを試してみてはどうだろう。

　（※文中の価格はすべて税込）

