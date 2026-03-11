カツオも焼肉も食べ放題！180分制 3828円～、うれしい春メニュー追加

焼肉食べ放題の「じゅうじゅうカルビ」は3月12日から6月10日までの期間、春限定メニューを提供します。

旬の“カツオ”や中華が食べ放題に追加！

じゅうじゅうカルビでは食べ放題コース各種を用意しています。今回、大感激コース、じゅうカルコース、牛タンプレミアムコースを対象に春の限定メニューが食べ放題加わります。



「カツオ」「中華」「デザート」の3軸で、各コースを注文すると通常の焼肉メニューとあわせて限定メニューも食べ放題で楽しめます。なおメニューは個別で単品でも注文可能です。



制限時間は平日180分制で、土日祝は全時間帯で100分。平日ランチタイムは時間無制限です。



■対象コース

大感激コース (約115品) 3828円

じゅうカルコース (約140品) 4378円

牛タンプレミアムコース（全品） 5368円

※メニューによっては一部コースで利用できない



■春限定食べ放題メニュー

▲炙り焼き鰹

焼肉店ならではの、鰹を焼いて楽しむ焼肉スタイルのメニューです。直火で焼き上げることで香ばしさが際立つといいます。単品の場合440円。

▲鰹のたたき ～特製たたきダレ～

特製のたたきダレで味わう、シンプルな鰹のたたきです。単品の場合440円

▲鰹ユッケ丼

※大感激コースでは提供がない

鰹ユッケに黄身を合わせた丼メニューです。鰹の風味と黄身のコクが広がる一杯といいます。単品の場合550円。

▲鰹のたたき ～にんにくマヨ～ 単品の場合440円

▲鰹たたきの月見ユッケ 単品の場合440円

※大感激コースでは提供がない

▲シャキシャキ水菜と鰹の和風カルパッチョ 単品の場合440円

※大感激コースでは提供がない

▲鰹ユッケ＆韓国海苔のりおにぎり 単品の場合330円

※大感激コースでは提供がない

▲鰹たたき丼 単品の場合550円

※大感激コースでは提供がない

▲“生”白菜キムチ

発酵させずに和えて作る、サラダ感覚の生キムチです。シャキシャキとした瑞々しい食感が特徴だとしています。単品の場合440円

▲エビチリ

ぷりっとしたエビの食感とソースの味わいを組み合わせた中華の定番メニューです。ごはんと合わせやすい料理といいます。単品の場合440円。

▲よだれ鶏 単品の場合440円

▲“焼肉屋さんの”レバニラ炒め 単品の場合440円

▲蒸し鶏の冷やしジャージャー麺 単品の場合550円

▲石焼麻婆めん 単品の場合550円

※大感激コースでは提供がない

▲ブラン・エ・ドール ～小さなチョコケーキと一枚の金貨～ 単品の場合330円

※大感激コースでは提供がない

▲“焼いて楽しい！”スモアサンド 単品の場合330円

※大感激コースでは提供がない

▲天使のふわふわティラミス 単品の場合330円

※大感激コースでは提供がない

焼肉だけじゃない！

焼肉の合間に旬の食材を楽しめる、春の限定メニューがスタートします。鰹のたたきや中華料理、さらにデザートまでそろっているため、どれを食べるか迷ってしまいそう。

焼肉好きはもちろん、いろいろな料理を食べたい人もチェックしてみてください。

※価格は税込み表記です。