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3月19日まで

コージー「大きなミルクレープ」19枚20層、夢のボリューム！ 限定発売中

2026年03月15日 16時10分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

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分厚い〜！

　銀座コージーコーナーは3月19日までの期間限定で、全国の生ケーキ取扱店で「大きなミルクレープ」（734円）を販売している。

「大きなミルクレープ」今年も

　銀座コージーコーナーは3月19日を「銀座コージーコーナー・ミルクレープの日」として制定し、日本記念日協会に登録している。これを記念して、2024年から毎年3月19日に、クレープを19枚重ねた「大きなミルクレープ」を販売してきた。

　今年も3月13日から19日までの7日間限定で販売中。

「大きなミルクレープ」

　　通常品の「ミルクレープ」はクレープが12枚なのに対し、「大きなミルクレープ」はクレープ19枚に、北海道産マスカルポーネを使用したまろやかなクリームを重ねた全20層の贅沢仕様としている。

　クレープとクリームが調和した豊かな味わいが特徴。さらに、ミルクレープの醍醐味ともいえるフォークを入れたときの“プツプツ”と切れていく感触を、いつも以上に楽しめるのもポイントだそう。

クレープを切るあの感触が20層に

　あの、層になったクレープにフォークを入れた時あの“プツプツ”とっした感触が約倍になっているって気持ちよさそう！

　販売期間はミルクレープの日（3月19日）まで。

　ちなみにミルクレープの日は、3（ミルク）と9（クレープ）の語呂合わせと、クレープ生地を「重ねる（10＝重）」ことから、3と9の間に10を挟んで制定されたらしい。覚えておくとちょっといいことあるかも。
 

　（※文中の価格はすべて税込）

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