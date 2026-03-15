コージー「大きなミルクレープ」19枚20層、夢のボリューム！ 限定発売中

銀座コージーコーナーは3月19日までの期間限定で、全国の生ケーキ取扱店で「大きなミルクレープ」（734円）を販売している。

「大きなミルクレープ」今年も

銀座コージーコーナーは3月19日を「銀座コージーコーナー・ミルクレープの日」として制定し、日本記念日協会に登録している。これを記念して、2024年から毎年3月19日に、クレープを19枚重ねた「大きなミルクレープ」を販売してきた。



今年も3月13日から19日までの7日間限定で販売中。

通常品の「ミルクレープ」はクレープが12枚なのに対し、「大きなミルクレープ」はクレープ19枚に、北海道産マスカルポーネを使用したまろやかなクリームを重ねた全20層の贅沢仕様としている。



クレープとクリームが調和した豊かな味わいが特徴。さらに、ミルクレープの醍醐味ともいえるフォークを入れたときの“プツプツ”と切れていく感触を、いつも以上に楽しめるのもポイントだそう。

クレープを切るあの感触が20層に

あの、層になったクレープにフォークを入れた時あの“プツプツ”とっした感触が約倍になっているって気持ちよさそう！



販売期間はミルクレープの日（3月19日）まで。



ちなみにミルクレープの日は、3（ミルク）と9（クレープ）の語呂合わせと、クレープ生地を「重ねる（10＝重）」ことから、3と9の間に10を挟んで制定されたらしい。覚えておくとちょっといいことあるかも。



（※文中の価格はすべて税込）