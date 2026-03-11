このページの本文へ

3月18日スタート

なか卯に3種の「まぐろたたき丼」これはおいしそ！

2026年03月11日 17時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

これは気になる！

　なか卯は3月18日11時より「ねぎ塩まぐろたたき丼」をはじめ「まぐろたたき丼」各種を販売する。

新発売「ねぎ塩まぐろたたき丼」

　なか卯こだわりの「まぐろのたたき丼」に、食欲をそそる新商品が登場。

▲「ねぎ塩まぐろたたき丼」（ごはん小盛：890円、並盛：920円、ごはん大盛：1010円、特盛：1460円）

　「ねぎ塩まぐろたたき丼」は、粗めにたたいたまぐろたたきに、たっぷりの白髪ねぎと、ごま油香るなか卯特製の塩だれを合わせて丼に仕立てた一品。

　ごま油やレモンを使用した風味豊かな塩だれと、程よい辛みの白髪ねぎが、まぐろの旨みを引き立て、塩だれと白髪ねぎ、まぐろたたきが織りなすやみつきになる味わいを存分に堪能できるという。

　また、まぐろの旨みをシンプルに味わえる「まぐろのたたき丼」や、まぐろたたきがなか卯の“こだわり卵”や旨辛だれと相性抜群な「まぐろユッケ丼」も販売する。

▲「まぐろたたき丼」（ごはん小盛：760円、並盛：790円、ごはん大盛：880円、特盛：1330円）

▲「まぐろユッケ丼」（ごはん小盛：890円、並盛：920円、ごはん大盛：1010円、特盛：1460円）

3種のまぐろたたき丼が登場！ 彩りも綺麗

　「ねぎ塩まぐろたたき丼」粗めにたたいたまぐろとシャキシャキの白髪ねぎの食感の違いや、まぐろたたきの赤色や錦糸卵の黄色の春らしい見た目も楽しめる。

　また食欲をそそる「まぐろユッケ丼」にシンプルな「まぐろたたき丼」も登場。見ているだけでお腹が空いてくる〜。

　まぐろたたき丼、これは食べてみたい！

　（※文中の価格はすべて税込）

