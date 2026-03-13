人気パスタ3種が550円！伝説のナポリタンも！「大感謝祭」が17日開催

和風スパゲッティなどを提供するレストラン「壁の穴」は、3月17日に「大感謝祭」を開催する。

3月17日に開催！壁の穴の「大感謝祭」

壁の穴では恒例イベントとして毎月第3火曜に「大感謝祭」を開催している。

3月は17日に大感謝祭を実施。当日限定で、対象メニューの「壁の穴風ナポリタン」、「“伝説”のミートソース」、「辛子明太子と高菜のスパゲッティ」をそれぞれ特別価格550円で販売する。

【3月17日 大感謝祭対象メニュー】

▲「壁の穴風ナポリタン」（550円）



独自のレシピで改良した、スパゲッティ専門店のノウハウが詰まった壁の穴のナポリタン。素材の味を生かした仕上がりだといい、“何かひと味違う”味わいとうたう。

▲「“伝説”のミートソース」（550円）



素材にこだわり、丁寧に時間をかけて仕上げた、野菜の旨みと肉の味わいを最大限に生かしたミートソース。シンプルな中にも壁の穴の歴史と想いを感じる事の出来る逸品という。

▲「辛子明太子と高菜のスパゲッティ」（550円）



辛子明太子と高菜の間違いない組み合わせ。ピリッと心地良い辛みがクセになるという一品。



【実施店舗】

・渋谷道玄坂小路本店

・ヨドバシ池袋店

・自由が丘店

・玉川高島屋店

・千葉そごう店

・そごう横浜店

・そごう大宮店

・梅田HEPナビオ店

壁の穴は1953年に創業。和風スパゲッティの先駆けのお店として有名だ。



歴史あるお店の人気メニューをこの価格で食べられるのはこの大感謝祭だけ。気になる方はぜひチェックしてみて。

（※文中の価格はすべて税込）