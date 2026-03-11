破壊力ヤバッ！マルちゃん焼そば「カルビーコンソメパンチ味」や汁なしうどんも

東洋水産は、カルビーとコラボレーションした3品を3月9日に販売開始した。



チルド麺「マルちゃん焼そば 期間限定 コンソメパンチ味 ３人前」および、カップ入り即席麺「マルちゃん 汁なしうどん コンソメパンチ味」「MARUCHAN QTTA（クッタ） フレンチサラダ味」を展開。（マルちゃん焼そばのみ3月1日発売）。

「カルビーポテトチップス」発売50周年を記念した商品群。人気のポテトチップス「コンソメパンチ」と「フレンチサラダ」の味わいを、東洋水産の各ブランドで再現。

▲マルちゃん焼そば 期間限定 コンソメパンチ味 ３人前 400円

「マルちゃん焼そば ３人前」シリーズで「ポテトチップス コンソメパンチ」の味わいを再現。チキンとビーフの旨みに野菜の風味を合わせ、スパイス感と酸味を利かせることで、「ポテトチップス コンソメパンチ」の味わいを再現したソースが特徴。

▲汁なしうどん コンソメパンチ味 255円

マルちゃんの和風カップ麺シリーズで「ポテトチップス コンソメパンチ」の味わいを再現。ソフトでモチモチ感のあるうどんに、チキンの旨みをベースに、たまねぎの甘みとビーフのコクが感じられるコンソメ味のソースをあわせた。

▲MARUCHAN QTTA フレンチサラダ味 255円

うま濃いスープ＆もちっと麺が特長の「MARUCHAN QTTA（クッタ）」シリーズで「ポテトチップス フレンチサラダ」の味わいを再現。フレンチサラダ風味のスープは、野菜の旨みを利かせつつ、ほどよい酸味が感じる爽やかな味わいに仕上げ、「MARUCHAN QTTA」らしい個性のある一杯を目指したという。

破壊力十分！

まさかのコラボが実現。筆者は特に「汁なしうどん コンソメパンチ味」が気になる。あの味がどこまで再現されているか……！なお、商品には「カルビーポテトチップスコンソメパンチ」は使用されていないという。

ちょっと変わった味わいや珍しいコラボが好きな方は、ぜひ試してみては。

※文中の価格は8％税込

※小数点以下の端数処理により、実際の販売価格と異なる場合があります