グラビア界を代表する「伝説の姉妹」として名を馳せる山中真由美（やまなか・まゆみ）さんと山中知恵（やまなか・ともえ）さんが、写真集「Charisma -カリスマ-」（発売元：合同会社ファンタジー、価格：4600円）の発売記念イベントを2月21日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

21年におよぶ活動において、DVDリリースは姉の真由美さんが65本、妹の知恵さんが101本という前人未到の記録。ジュニア時代からの2人を知る層にとって、これ以上のレジェンドは存在しないというのが通説であるが、なんと作品で共演したことは一度もないそうだ。そこで制作会社の代表でもある知恵さんが、真由美さんに話を持ちかけて実現させたのがこの写真集。同タイトルのDVD＆BD（収録時間：121分、価格：BD 6850円、DVD 4850円）もリリースされている。

――制作プロデューサーとしての手腕が発揮されていますね。

【山中知恵】 オファーしたらぬるっとOKが出たのですが、本当に長い間お待たせしました！ タイトルはよく使われる「レジェンド」よりも、20年以上を戦い抜いてきた信念や共感を呼ぶ力を表現しようと「カリスマ」を選びました。

――オファーに応じた理由は？

【山中真由美】 ずっと「一緒にやろうね」と言ってくれていたし、育休から（2025年7月の週刊プレイボーイで）グラビア復帰したらいろいろ仕事が決まり始めまして。やっぱり続けていくことは大事だなと。「やろっか」と伝えて、10月の石垣島と西表島でのロケに向けて体づくりをがんばりました。

――オススメは？

【山中知恵】 阪神タイガースのファンなので、リーグ優勝したときから「絶対に入れよう！」と決めていた黄色のビキニの写真です。お姉ちゃんと上下を入れ替えた「テレコ」で着ている点もお気に入り。DVDのジャケ写になっています。

【山中真由美】 私はシンプルに白のワンピースと麦わら帽子の写真が好きです。ジュニア時代にたくさん撮りましたが、この年齢になってまたできるなんて思わなかったので！ 大人っぽいものでは、妹が選んでくれた水色のランジェリーの写真がいい感じに仕上がっています。

【山中知恵】 2人でバスルームや寝室で撮った写真も、姉妹でこんなに絡み合うなんて初めてかもしれない……と恥ずかしくなるほど照れた表情なので注目してほしいです。とにかくお姉ちゃんは尊くてメロい（＝メロメロになる）です。

ステージにもお揃いのビキニを着て登場。この2人が並んだ水着ショットが撮影できるというのは貴重な機会なので、集まったファンも大きく沸いた。週刊プレイボーイによるデジタル写真集「姉妹神話」の配信も3月2日から始まっているので要チェック！