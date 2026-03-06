DeepCool、小型PC向けSFX電源「PS-G」発売　ATX 3.1＆PCIe 5.1対応の650W〜850W

アユートは、PCパーツメーカーDeepCoolより、最新のSFX電源ユニット「PS650G」「PS650G WH」「PS750G」「PS750G WH」「PS850G」「PS850G WH」を3月13日に発売する。それぞれの価格は、PS650Gが18,980円、PS650G WHが19,580円、PS750Gが20,980円、PS750G WHが21,980円、PS850Gが23,800円、PS850G WHが24,480円となる。

DeepCoolの「PS-G」シリーズは、最新のIntel ATX 3.1およびPCIe 5.1規格に完全準拠したフルモジュラー式SFX電源ユニットである。GOLDクラスの電源変換効率を有し、特にゲーマー向けの製品としてその存在感を発揮。Cybenetics PlatinumおよびPPLP GOLD認証を取得したこれらのモデルは、コンパクトなSFXサイズで設置スペースを最適化している。

静音で安定した電源供給を実現するこのシリーズには、各種保護回路が搭載され、過酷な環境でも信頼性が高い。冷却ファンは厚さ20mmのFDBファンを使用しており、50%のシステム負荷で変換効率90%を達成しつつ、音を抑えた設計が魅力的だ。多数の接続オプションと安全性を高める設計により、安心して使用できる。

「PS-G」シリーズは、高品質な日本製電解コンデンサーを採用し、UL認証の銅芯導体による優れた配線が特徴だ。保証期間は5年間で、製造精度および製造品質に基づく万全のサポート体制を提供する。