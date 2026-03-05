AI Frog Interactiveは3月5日、PC（Steam）向けクラフト系サバイバルゲーム「Exelio -エグゼリオ」のアーリーアクセスを配信開始した。価格は1990円。

過酷な惑星を舞台に素材を集め、装備を作り、拠点を築き、謎に満ちた物語を進めていくゲーム。日本語フルボイスにも対応している。

特徴的なのは、昼はフィールドを駆け巡る【準備フェーズ】で、夜になると敵が攻めてくる【拠点防衛フェーズ】になること。いかに昼の間に準備を整え、防衛に備えるかという昼夜のサイクルが、戦略的なプレイを生み出す。

アーリーアクセス時点で6～10時間のボリュームを想定しているとのこと。ストーリーとしては約25％ほどの実装で、約1年間フィードバックを反映しながらさまざまな追加要素を拡充していくという。

●代表・新 清士氏のコメント

「3年あまりの開発を経て、ようやく皆様に遊んでいただける段階に到達しました。セミオープンワールドの広い世界、こだわったアクション、クラフトサバイバル、昼夜の戦略変化、ボス戦と、多数の要素を盛り込んでおり、アーリーアクセスの段階でも十分な幅広さを用意できたと思います。ここからさらにプレイヤーの皆様と一緒にゲームを育てていければと考えています。ぜひ率直なご感想をお聞かせください。」

