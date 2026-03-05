きた！大谷ホームランでおむすび50円引き ファミマ「おむすび割」3月6日から

ファミリーマートは3月6日から、「大谷選手ファミマおむすび割2026」を実施します。

大谷翔平の活躍でおむすびが

毎試合先着1万枚50円オフ！

ファミリーマートでは「おむすびアンバサダー」として、メジャーリーグで活躍する大谷翔平選手を起用しています。



本キャンペーンでは、大谷翔平選手が出場する公式試合でホームランを打つ、または勝利投手になると、試合終了後にファミリーマート公式Xアカウントにて、おむすび50円引きクーポンを各試合先着1万枚配布します。



対象期間は3月6日から最長で11月2日まで。1試合で複数本のホームランを打った場合や、勝利投手とホームランの両方を達成した場合でも、配布枚数は1万枚です。なお、昨シーズンは期間中に58万枚の割引クーポンを発行したといいます。

■大谷選手ファミマおむすび割2026 キャンペーン詳細

実施期間：2026年に大谷選手が出場する公式試合

※3月6日から最長で11月2日までを予定

実施内容：大谷翔平選手が出場する試合で、ホームランを打つまたは勝利投手になると、試合終了後にファミリーマート公式Xアカウント（@famima_now）にて、全国のファミリーマートで使えるおむすび50円引きクーポンを各試合先着1万枚配布。

注意事項：

※大谷選手が1試合で2本以上ホームランを打った場合や、1試合で勝利投手とホームランを達成した場合も、配布するクーポンは1万枚。

特設サイト：https://www.famima-ohtani-omusubi.com/hr-campaign/

通常の約1.5倍の「大きなおむすび」3品が登場！

あわせてファミリーマートは3月3日から、「新生、おむすびJAPAN。」キャンペーンを開始しました。

通常の手巻おむすびの約1.5倍の規格重量を持つ「大きなおむすび」シリーズ3商品を全国で発売します。いずれも定番手巻おむすび5品の規格重量との比較です。

▲大きなおむすび 明太子と鮭マヨネーズ 345円

▲大きなおむすび マヨたま肉そぼろ 345円

▲大きなおむすび 昆布とツナマヨネーズ 320円

お値段そのまま、定番おむすびも中具を約1.5倍増量！

さらにファミリーマートは、定番おむすびの中具を価格据え置きで約1.5倍に増量する取り組みも実施します。第1弾として3月3日から3月9日までの期間限定で2商品を展開します。

▲手巻 シーチキンマヨネーズ 198円

▲手巻 真昆布 198円

昨季58万枚発行の衝撃再び！

試合の結果次第でおむすびが50円引きになるという仕組みは、野球観戦の楽しみをもう一段引き上げてくれそう！ 試合終了後の公式X投稿を待つ時間も、ひとつのイベントになりそうです。

ボリュームを強化した「大きなおむすび」や中具増量の商品も同時に登場します。応援の熱気と一緒に、おむすびを手に取ってみては？

※価格は税込み表記です。