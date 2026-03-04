高級寿司が3900円で食べ放題！ 「サンキュープラン」1日5組限定で

Globridgeが運営する寿司店「FUJIYAMA TOKYO 秋葉原本店」では、3月2日～31日までの月曜～木曜限定で「サンキュー食べ放題プラン」を提供しています。

1日5組限定「高級寿司食べ放題」3900円

同プランは1日先着5組限定で、90分間の食べ放題を実施します。ラストオーダーは70分です。大とろ、中とろ、などの握りのほか、いくら、うに、などの軍艦もラインアップします。

枝豆、のり塩ポテト、唐揚げ、竜田揚げ、お味噌汁などのサイドメニューも含まれます。食べ放題メニューに刺身は含まれません。

■FUJIYAMA TOKYO サンキュー食べ放題プラン 概要

実施店舗：FUJIYAMA TOKYO 秋葉原本店（東京都千代田区神田佐久間町１丁目２０）

内容：1日5組限定 高級寿司50種食べ放題

料金：1人3900円

制限時間：90分間食べ放題／ラストオーダー70分

対象期間：3月31日までの月曜～木曜限定

条件：食べログからの事前予約が必須

食べ放題内容：※一部

[握り] 大とろ、中とろ、赤身、まぐろ、漬けまぐろ、ねぎ塩まぐろ、金目鯛、えんがわ、いか、えび、つぶ貝、あじ、真鯛、ぶり、えびバジル 他

[軍艦] いくら、うに、ねぎとろ、塩ねぎとろ、サーモン、ねぎ塩サーモン、カニ味噌、とろたく、納豆 他

[サイドメニュー]枝豆、のり塩ポテト、唐揚げ、竜田揚げ(限定)、お味噌汁 他

秋葉原で楽しむ90分食べ放題

秋葉原の高級寿司食べ放題としても知名度が高い「FUJIYAMA TOKYO」。今回、3900円で大とろやうに、いくらまで楽しめる食べ放題は、コスパ最強で見逃せない内容です。場所柄観光で訪れる人も多いため、予約は争奪戦となりそう。チェックはお早めに。



気になっていたネタを思いきり味わう機会として、3月の平日に足を運んでみるのもよいのではないでしょうか。

※価格は税込み表記です。