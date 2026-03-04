“45分食べ放題”が今だけ20分延長に！「サクッと」コースがキャンペーン

ニラックスが運営するブッフェレストラン（対象店舗）にて、通常45分制の「エキスプレスコース」を65分に拡大する期間限定キャンペーンが開催中です。



3月1日～15日の期間限定で、価格は据え置きです。

お手頃食べ放題拡大

45分→65分に！

「エキスプレスコース」は短時間で手軽にブッフェを楽しめる45分制のコースとして、「グランブッフェ」「ザ ブッフェ「エクスブルー」などの店舗を中心に展開されています。



今回のキャンペーンでは、通常45分の利用時間を、価格はそのままで20分延長。65分の制限時間でデザートを除くブッフェ料理を食べ放題で利用できます。

食べ放題の対象は、和洋中のブッフェ料理で、ドリンク、オーダーメニュー、デザートは含まれません。デリやサラダの提供内容は店舗ごとに異なるとしています。利用料金は店舗ごとに異なります。

■エキスプレスコース 拡大キャンペーン

内容：和洋中のブッフェ料理が食べ放題

※ドリンク・オーダーメニュー・デザートは対象外

※デリ・サラダの提供については各店異なる

制限時間：45分→65分に拡大

料金：各店で異なる

期間：3月1日～15日

実施店舗：

・グランブッフェ イオンモール盛岡南

・ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンレイクタウン越谷

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと TOKYO-BAY

・グランブッフェ イオンモール千葉ニュータウン

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモールむさし村山

・グランブッフェ ららぽーと 豊洲

・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと海老名

・グランブッフェ アリオ橋本

・ブッフェ エクスブルー ららぽーと横浜

・ブッフェレストラン フェスタガーデン 横浜ワールドポーターズ

・ザ ブッフェ ニューマーケット 京急上大岡

・エクスブルー ザ ブッフェ ラゾーナ川崎プラザ

・ザ ブッフェニューマーケット イオンモール新潟亀田インター

・エクスブルー ザ ブッフェ ららぽーと愛知東郷

・ナチュラルブッフェ てとてファーム mozoワンダーシティ

・ブッフェ フォールームス あべのキューズモール

・ザ ブッフェ ガーデン 阪急西宮ガーデンズ

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熊本

・グランブッフェ イオンモール鹿児島

20分でもう一皿楽しめるかも

ニラックスのブッフェレストラン、通称ニラックスブッフェで価格はそのままで制限時間が20分延びるうれしいキャンペーン。



65分あれば、気になっていたメニューをもう一皿試してみようという余裕も生まれそうです。

春の外出シーズンに、ゆったりとブッフェを楽しんでみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。