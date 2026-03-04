“45分食べ放題”が今だけ20分延長に！「サクッと」コースがキャンペーン

ニラックスが運営するブッフェレストラン（対象店舗）にて、通常45分制の「エキスプレスコース」を65分に拡大する期間限定キャンペーンが開催中です。
3月1日～15日の期間限定で、価格は据え置きです。
お手頃食べ放題拡大
45分→65分に！
「エキスプレスコース」は短時間で手軽にブッフェを楽しめる45分制のコースとして、「グランブッフェ」「ザ ブッフェ「エクスブルー」などの店舗を中心に展開されています。
今回のキャンペーンでは、通常45分の利用時間を、価格はそのままで20分延長。65分の制限時間でデザートを除くブッフェ料理を食べ放題で利用できます。
食べ放題の対象は、和洋中のブッフェ料理で、ドリンク、オーダーメニュー、デザートは含まれません。デリやサラダの提供内容は店舗ごとに異なるとしています。利用料金は店舗ごとに異なります。
■エキスプレスコース 拡大キャンペーン
内容：和洋中のブッフェ料理が食べ放題
※ドリンク・オーダーメニュー・デザートは対象外
※デリ・サラダの提供については各店異なる
制限時間：45分→65分に拡大
料金：各店で異なる
期間：3月1日～15日
実施店舗：
・グランブッフェ イオンモール盛岡南
・ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間
・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンレイクタウン越谷
・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田
・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと TOKYO-BAY
・グランブッフェ イオンモール千葉ニュータウン
・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモールむさし村山
・グランブッフェ ららぽーと 豊洲
・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと海老名
・グランブッフェ アリオ橋本
・ブッフェ エクスブルー ららぽーと横浜
・ブッフェレストラン フェスタガーデン 横浜ワールドポーターズ
・ザ ブッフェ ニューマーケット 京急上大岡
・エクスブルー ザ ブッフェ ラゾーナ川崎プラザ
・ザ ブッフェニューマーケット イオンモール新潟亀田インター
・エクスブルー ザ ブッフェ ららぽーと愛知東郷
・ナチュラルブッフェ てとてファーム mozoワンダーシティ
・ブッフェ フォールームス あべのキューズモール
・ザ ブッフェ ガーデン 阪急西宮ガーデンズ
・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熊本
・グランブッフェ イオンモール鹿児島
20分でもう一皿楽しめるかも
ニラックスのブッフェレストラン、通称ニラックスブッフェで価格はそのままで制限時間が20分延びるうれしいキャンペーン。
65分あれば、気になっていたメニューをもう一皿試してみようという余裕も生まれそうです。
春の外出シーズンに、ゆったりとブッフェを楽しんでみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。