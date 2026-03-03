このページの本文へ

ビッグボーイ、ヴィクトリアステーションで3月5日から

いちごづくし！「ストロベリーファッジサンデー」が605円、旬のデザートフェアに注目

2026年03月03日 18時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

お手頃価格にも注目です

　ビッグボーイ、ヴィクトリアステーションは3月5日より「ストロベリーファッジサンデー」などデザート4品を発売する。

いちごを堪能「ストロベリーデザートフェア」

　グリル料理を提供するレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」では季節ごとにデザートも展開している。

　今回、旬のいちごが楽しめる「ストロベリーデザートフェア」を開催する。「ストロベリーファッジサンデー」をはじめいちごを使用したデザートを複数ラインナップ。

▲「ストロベリーファッジサンデー」（605円）

　「ストロベリーファッジサンデー」は、ほんのり温かいブラウニーに、つぶつぶ食感が楽しいいちごアイス、果肉入りいちごソース、フレッシュないちごを贅沢に重ねたいちごづくしのデザート。

　温かいブラウニーと冷たいいちごアイスが織りなす絶妙なハーモニーに、ピスタチオの香ばしい風味や食感がアクセントを加える。

　別添えで提供する国産いちごを使用したいちごソースをかければ、いちごの華やかな香りと甘酸っぱい味わいを楽しむことができる。

▲ミニストロベリーファッジサンデー（429円）

▲ストロベリー＆2種のアイス（319円）

▲ストロベリーアイス（176円）

　食後にぴったりなミニサイズの「ミニストロベリーファッジサンデー」のほか、「ストロベリー＆2種のアイス」、「ストロベリーアイス」も登場する。

サンデーが600円ちょっとはうれしい
ティータイムに利用もいいね！

　今の時期だからこそ堪能したいいちごデザート。ブラウニーとの組み合わせも、たまらない♡

　「ストロベリーファッジサンデー」は豪華な内容で605円。ステーキやハンバーグのデザートにも手が届きやすい価格でうれしい。

　また、デザートメニューを注文することでプラス165円で、通常よりお得にドリンクバーを楽しむことができる。ティータイムにデザートのみで利用するのもいいかもしれない。

　（※文中の価格はすべて税込）

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧