いちごづくし！「ストロベリーファッジサンデー」が605円、旬のデザートフェアに注目

ビッグボーイ、ヴィクトリアステーションは3月5日より「ストロベリーファッジサンデー」などデザート4品を発売する。

いちごを堪能「ストロベリーデザートフェア」

グリル料理を提供するレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」では季節ごとにデザートも展開している。



今回、旬のいちごが楽しめる「ストロベリーデザートフェア」を開催する。「ストロベリーファッジサンデー」をはじめいちごを使用したデザートを複数ラインナップ。

▲「ストロベリーファッジサンデー」（605円）



「ストロベリーファッジサンデー」は、ほんのり温かいブラウニーに、つぶつぶ食感が楽しいいちごアイス、果肉入りいちごソース、フレッシュないちごを贅沢に重ねたいちごづくしのデザート。

温かいブラウニーと冷たいいちごアイスが織りなす絶妙なハーモニーに、ピスタチオの香ばしい風味や食感がアクセントを加える。



別添えで提供する国産いちごを使用したいちごソースをかければ、いちごの華やかな香りと甘酸っぱい味わいを楽しむことができる。

▲ミニストロベリーファッジサンデー（429円）

▲ストロベリー＆2種のアイス（319円）



▲ストロベリーアイス（176円）



食後にぴったりなミニサイズの「ミニストロベリーファッジサンデー」のほか、「ストロベリー＆2種のアイス」、「ストロベリーアイス」も登場する。

サンデーが600円ちょっとはうれしい

ティータイムに利用もいいね！

今の時期だからこそ堪能したいいちごデザート。ブラウニーとの組み合わせも、たまらない♡



「ストロベリーファッジサンデー」は豪華な内容で605円。ステーキやハンバーグのデザートにも手が届きやすい価格でうれしい。

また、デザートメニューを注文することでプラス165円で、通常よりお得にドリンクバーを楽しむことができる。ティータイムにデザートのみで利用するのもいいかもしれない。

（※文中の価格はすべて税込）