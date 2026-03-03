いちごづくし！「ストロベリーファッジサンデー」が605円、旬のデザートフェアに注目

ビッグボーイ、ヴィクトリアステーションは3月5日より「ストロベリーファッジサンデー」などデザート4品を発売する。
いちごを堪能「ストロベリーデザートフェア」
グリル料理を提供するレストラン「ビッグボーイ」「ヴィクトリアステーション」では季節ごとにデザートも展開している。
今回、旬のいちごが楽しめる「ストロベリーデザートフェア」を開催する。「ストロベリーファッジサンデー」をはじめいちごを使用したデザートを複数ラインナップ。
▲「ストロベリーファッジサンデー」（605円）
「ストロベリーファッジサンデー」は、ほんのり温かいブラウニーに、つぶつぶ食感が楽しいいちごアイス、果肉入りいちごソース、フレッシュないちごを贅沢に重ねたいちごづくしのデザート。
温かいブラウニーと冷たいいちごアイスが織りなす絶妙なハーモニーに、ピスタチオの香ばしい風味や食感がアクセントを加える。
別添えで提供する国産いちごを使用したいちごソースをかければ、いちごの華やかな香りと甘酸っぱい味わいを楽しむことができる。
▲ミニストロベリーファッジサンデー（429円）
▲ストロベリー＆2種のアイス（319円）
▲ストロベリーアイス（176円）
食後にぴったりなミニサイズの「ミニストロベリーファッジサンデー」のほか、「ストロベリー＆2種のアイス」、「ストロベリーアイス」も登場する。
サンデーが600円ちょっとはうれしい
ティータイムに利用もいいね！
今の時期だからこそ堪能したいいちごデザート。ブラウニーとの組み合わせも、たまらない♡
「ストロベリーファッジサンデー」は豪華な内容で605円。ステーキやハンバーグのデザートにも手が届きやすい価格でうれしい。
また、デザートメニューを注文することでプラス165円で、通常よりお得にドリンクバーを楽しむことができる。ティータイムにデザートのみで利用するのもいいかもしれない。
（※文中の価格はすべて税込）