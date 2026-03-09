このページの本文へ

魁力屋で3月13日～22日

【10日間】餃子“半額”159円に！毎日、何人前でも半額になる「春の半額祭」

2026年03月09日 10時20分更新

文● ナカムラ編集●ASCII

　京都北白川ラーメン魁力屋は3月13日～22日の10日間、「春の餃子半額祭」を開催します。

魁力屋で餃子が何人前でも「半額」

　「春の餃子半額祭」の期間中は、公式アプリ会員限定で、毎日使える「餃子半額クーポン」を配布。クーポン利用で餃子（5個）が何人前でも通常価格の半額159円で提供されます。

　利用には事前に「ラーメン魁力屋」公式アプリのダウンロードが必要です。クーポンは期間中毎日利用でき、1日1回まで使用できます。

▲餃子（5個）　通常319円→159円
　※アプリクーポン利用

　対象は店内飲食のみで、餃子単品での注文に限ります。また、ラーメン1杯以上の注文が必要となります。「お好きなラーメン100円割引券」との併用も可能です。

■春の餃子半額祭　概要
開催期間：3月13日～22日
開催店舗：路面店全店舗、イオンモール沖縄ライカム店（店舗情報）
　※フードコート店、藤枝PA下り線店、遠州豊田PA上り線店は対象外
開催内容：ラーメン1杯注文で、餃子（5個）が何人前でも半額の159円に
　※事前に「ラーメン魁力屋」公式アプリのダウンロードが必要
利用条件：店内飲食のみ対象
　※餃子単品の注文のみ
　※クーポンは1日1回利用可能
　※「お好きなラーメン100円割引券」併用可

餃子を好きなだけ半額で！

　餃子が何人前でも半額になるという内容は、ラーメンとあわせて楽しみたい人にとっては見逃せないチャンス。アプリを提示するだけで利用できる手軽さもポイントです。

　餃子を主役にラーメンを楽しむのもアリではないでしょうか。10日間限定の開催ですので、気になる人は早めにチェックしてください。

※価格は税込み表記です。

