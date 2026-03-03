iPhone 17eに新MacBook!? 2026年春もアップルから新製品発表続々 第7回
【あえて直前予想】今晩はM5搭載MacBook Airと無印iPadが登場するかも？
2026年03月03日 18時00分更新
3月2日（月）23時（日本時間）に、iPhone 17eとM4搭載iPad Airを発表したアップル。3月4日（水）23時にロンドン・ニューヨーク・上海でイベントを開催していることが海外メディアで報道されており、3日、4日と連続で新製品が登場する可能性は十分考えられる。
というわけで、直前のこのタイミングにあえて、今日3日23時に何が登場するかを予測！ 当たるも八卦、当たらぬも八卦の単なる予想なのですが、楽しみにして待つ材料として参考にしてください！
というわけで、今日3日23時に出る可能性が高い製品は……
・M5搭載MacBook Air
・第12世代iPad（A19？）
と予想しました！
M5チップについては、昨秋発表の14インチMacBook Proのエントリーモデルに搭載されたので、MacBook Airに採用されるのは自然でしょう。
むしろ注目したいのは価格。半導体をはじめとする部材の価格高騰が進む中（Windowsノートの価格は明らかに上昇している）、MacBook Airは従来どおりの価格を維持できるのか。MacBook Airの価格は噂されている廉価版MacBookにも関連してくるだけに要チェックでしょう。
もう1つが、無印iPad。現行のiPadはA16搭載でApple Intelligence非対応ということもあり、このタイミングで対応すべく更新があったとしても自然。CPUはA18なのかA19なのか、iPhone 17eがA19であることを考えても、統一してコストダウンするか、A18なのか。ここは正直予想できません。
繰り返しになりますが、すべてが単なる予想なので外れる可能性も大。正解は23時を待つべし！（今日は新製品が発表されない可能性もありますが……）
