4K 160Hz×フルHD 320Hz対応！ MSI「MAG 272URDF E16」登場、0.5ms RAPID IPSでFPSにも最適

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　エムエスアイコンピュータージャパンは、3月5日から新たなゲーミングモニター「MAG 272URDF E16」を発売する。価格は7万3500円前後の見込み。

　「MAG 272URDF E16」は、4K UHD（160Hz）とフルHD（320Hz）の2つのモードを迅速に切り替えられる「デュアルモード」を搭載しており、高精細で迫力ある映像を楽しみたいゲームや、応答速度が求められるFPSゲームに最適だとしている。このモデルは優れたRAPID IPSパネルを使用しており、0.5msの応答速度（GTG、最小値）を実現する。

　 DisplayHDR 400対応のため、光と影の表現力が優れ、リアリティ溢れる映像体験が可能だという。AIビジョンやナイトビジョン、Adaptive-Sync機能といった充実のゲーミング機能を搭載し、さらに「Gaming Intelligence」に対応しており、PC上での簡単な設定が可能という利便性も兼ね備えている。

　また、高性能スタンドを備えており、モニターの高さ調整や90°回転が可能だ。このため、縦表示対応のゲームやSNSの閲覧も容易に行える機能性は、現在の多様なゲーミングニーズにしっかりと応えるものとなっている。 

