MSIの白い1000W電源「MAG A1000GL PCIE5 WHITE」登場　PCIe5.1＆RTX 50シリーズ対応

　エムエスアイコンピュータージャパンは、最新のNvidia GeForce RTX 50シリーズと組み合わせに最適な電源ユニット「MAG A1000GL PCIE5 WHITE」を3月6日に発売する。価格は30,980円となる。

　この「MAG A1000GL PCIE5 WHITE」は、PCIe 5.1およびATX 3.1に対応し、80 PLUS GOLD認証を取得した高性能なATX電源ユニットだ。最大の特徴は、新たな12V-2x6コネクタが黄色で視認しやすく、挿し込み具合を一目で確認できる安心設計。また、筐体やモジュラーケーブル、コネクタをすべてホワイトで統一しており、ホワイトPCを構築したいユーザーに最適な選択肢となっている。

　サイズは奥行き150mmでコンパクトながらも大容量で、多彩なPCケースに柔軟に組み込める。冷却と騒音のバランスに優れた135mm Fluid Dynamic Bearingファンを装備し、OCP、OVP、OPP、OTP、SCP、UVPといった産業レベルの保護機能も備えている。また、7年間の長期製品保証も提供しており、ユーザーに高い信頼性をもたらす。

