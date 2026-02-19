MSI、次世代GPU対応の新電源「PRO A850PL / A1000PL PCIE5」登場　ATX 3.1＆Platinum認証

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　エムエスアイコンピュータージャパンは、3月6日に新たなATX電源ユニット「PRO A1000PL PCIE5」と「PRO A850PL PCIE5」を発売する。これらの製品は、最新のPCIe 5.1およびATX 3.1規格に対応し、80 PLUS & Cybenetics ETA Platinum認証を取得した高効率な電源ユニットである。価格は「PRO A850PL PCIE5」が25,980円、「PRO A1000PL PCIE5」が27,980円となっている。

　「PRO A850PL PCIE5」および「PRO A1000PL PCIE5」は、安全な電源供給を追求した設計が特徴で、グラフィックスカードに接続する12V-2x6コネクタを黄色にすることで、挿し込み具合が視認しやすい安心設計を採用している。また、筐体は奥行150mmのコンパクトサイズで、柔らかく取り回しのしやすいエンボス加工モジュラーケーブルを採用し、ケーブル整理に便利なケーブルコームも同梱されている。

　コンパクトな設計は、多くのPCケースに簡単に組み込むことを可能にし、産業レベルの保護機能（OCP, OTP, OPP, SCP, OVP, UVP, SIP, NLO）を搭載しているため、高度な安全性を提供する。さらに、7年間の製品保証がついており、ユーザーに安心を提供する。 

