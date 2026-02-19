MSI、13.3型タッチパネル搭載「MEG Vision X AI」発売へ　RTX 5080搭載モデルは82万円台

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • 本文印刷
 

　エムエスアイコンピュータージャパンは2月26日、新たなゲーミングPC「MEG Vision X AI 2NVV7-281JP」「MEG Vision X AI 2NVR7-282JP」を3月5日より発売開始すると発表した。前者は最新のNVIDIA GeForce RTX 5080を搭載し、後者はRTX 5070 Tiを搭載したモデルとなる。価格は、MEG Vision X AI 2NVV7-281JPが82万2800円前後、MEG Vision X AI 2NVR7-282JPが72万3800円前後となる。

　「MEG Vision X AI 2NVV7-281JP」は、13.3インチのタッチパネルをフロントに搭載し、DLSS 4.5技術による最大6倍のマルチフレーム生成に対応する。これにより、WQHDから4Kの高解像度かつ高リフレッシュレートに対応するゲーミングモニターとの組み合わせで、圧倒的なゲーミング体験を提供するとしている。また、Core Ultra7 265Kプロセッサーにより、ゲームだけでなく動画編集や配信も快適に行える。

　大容量DDR5 64GBメモリを搭載しており、クリエイティブワークにも適している。タッチパネルにより、MSI Centerの設定、システムモニタリング、ショートカット起動が直感的に行えるだけでなく、サブモニターとしても利用可能だ。360mmラジエーターを採用した高性能水冷式CPUクーラーが高い冷却性能を実現し、長時間の高負荷作業中も安定した動作を提供する。

　さらに、Thunderbolt 4、5G LAN、Wi-Fi 7といった多様な高速通信インターフェースを備えており、外部デバイスとの接続や高速なデータ転送がストレスフリーで行える。Mystic LightによるRGBライティングのカスタマイズ機能や、ガラス製のサイドパネルによる高級感あるデザインが特徴だ。

■関連サイト

MSI トップへ

過去記事アーカイブ

2026年
01月
02月
2025年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2024年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2023年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2022年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2021年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2020年
01月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2019年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2018年
01月
02月
03月
04月
05月
06月
07月
08月
09月
10月
11月
12月
2017年
01月
03月
05月
06月
07月
09月
10月
11月
2016年
01月
03月
05月
06月
09月
11月
2015年
01月
03月
04月
06月
2014年
05月
06月
09月
10月
11月