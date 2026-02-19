MSI、13.3型タッチパネル搭載「MEG Vision X AI」発売へ　RTX 5080搭載モデルは82万円台

エムエスアイコンピュータージャパンは2月26日、新たなゲーミングPC「MEG Vision X AI 2NVV7-281JP」「MEG Vision X AI 2NVR7-282JP」を3月5日より発売開始すると発表した。前者は最新のNVIDIA GeForce RTX 5080を搭載し、後者はRTX 5070 Tiを搭載したモデルとなる。価格は、MEG Vision X AI 2NVV7-281JPが82万2800円前後、MEG Vision X AI 2NVR7-282JPが72万3800円前後となる。

「MEG Vision X AI 2NVV7-281JP」は、13.3インチのタッチパネルをフロントに搭載し、DLSS 4.5技術による最大6倍のマルチフレーム生成に対応する。これにより、WQHDから4Kの高解像度かつ高リフレッシュレートに対応するゲーミングモニターとの組み合わせで、圧倒的なゲーミング体験を提供するとしている。また、Core Ultra7 265Kプロセッサーにより、ゲームだけでなく動画編集や配信も快適に行える。

大容量DDR5 64GBメモリを搭載しており、クリエイティブワークにも適している。タッチパネルにより、MSI Centerの設定、システムモニタリング、ショートカット起動が直感的に行えるだけでなく、サブモニターとしても利用可能だ。360mmラジエーターを採用した高性能水冷式CPUクーラーが高い冷却性能を実現し、長時間の高負荷作業中も安定した動作を提供する。

さらに、Thunderbolt 4、5G LAN、Wi-Fi 7といった多様な高速通信インターフェースを備えており、外部デバイスとの接続や高速なデータ転送がストレスフリーで行える。Mystic LightによるRGBライティングのカスタマイズ機能や、ガラス製のサイドパネルによる高級感あるデザインが特徴だ。