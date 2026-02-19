【Copilot+ PC】MSI「Cubi NUC AI+」発売｜Intel Core Ultra搭載のAI小型PC、価格14万9800円前後〜

エムエスアイコンピュータージャパンは、3月5日から最新のCopilot+ PC「Cubi NUC AI+ 2MG-043JP」および「Cubi NUC AI+ 2MG-044JP」を発売する。価格は14万9800円前後から。

「Cubi NUC AI+」シリーズは、高いAI処理能力を活用したCopilot+ PC機能が特徴だ。このシリーズにはインテル Core Ultraプロセッサを搭載し、2MG-043JPモデルには32GBメモリが、2MG-044JPモデルには16GBメモリが搭載されている。また、Thunderbolt 4や2.5G ×2のデュアルLAN、Wi-Fi 6Eといった先端技術を備え、業務効率化をサポートする。

この新製品はAIアシスタント機能を通じてメール作成、資料の要約、タスクの提案、翻訳、画像生成などを可能にし、働き方を革新する。Copilotボタンを装備したキーボードでワンタッチ呼び出しが可能で、スピーカーとマイクを内蔵し音声入力も行える。

セキュリティ面でも優れた機能を提供しており、指紋認証、TPM2.0、ケンジントンロックを搭載。これにより、ビジネス用途に必要な安全性を確保する。また、Windows 11 Proを標準搭載し、法人利用に適した管理機能も強化されている。

ネットワーク機能も充実しており、2.5G LAN ×2やWi-Fi 6Eを備え、安定した通信環境を提供する。さらに最大3画面出力に対応し、Thunderbolt 4 ×2やHDMI 2.1 ×1によってマルチモニター環境を構築可能。MSI Power Link機能により、モニターと連動してPCの電源をオン/オフできるほか、環境に優しい再生素材を用いた筐体である点も特筆すべきだ。